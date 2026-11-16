Liga de Expansión MX: Atlético La Paz y Atlético Morelia jugarán la Gran Final del Apertura 2026

La serie por el campeonato del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX quedó definida y enfrentará a Atlético La Paz y Atlético Morelia, dos equipos que construyeron caminos distintos para instalarse en la disputa por el título. Los encuentros de ida y vuelta están programados para los días 21 y 28 de noviembre, con el cuadro paceño cerrando en casa gracias a su liderato general.

Dos de los mejores en el campeonato

Atlético La Paz fue el mejor equipo de la fase regular al finalizar en la cima de la clasificación con 30 puntos, mientras que Morelia aseguró su lugar en la liguilla tras concluir en el tercer puesto del certamen. El choque por el trofeo pondrá frente a frente al líder general y a uno de los conjuntos más consistentes de la campaña.

En cuartos de final, los sudcalifornianos dejaron en el camino a Coyotes para instalarse entre los cuatro mejores del torneo. Del otro lado, los michoacanos eliminaron a Venados tras imponerse en ambos compromisos de la serie, resultado que fortaleció sus aspiraciones rumbo a las últimas instancias de la competencia.

Firmaron su boleto a la gran final

La escuadra paceña selló su clasificación a la disputa por el campeonato después de empatar 2-2 en el marcador global frente a Piratas de Veracruz. Un gol de Israel Larios en la recta final del encuentro de vuelta permitió mantener la igualdad y avanzar gracias a una mejor posición en la tabla general.

Morelia superó a Leones Negros en la antesala del campeonato con una destacada solidez defensiva. Los Canarios ganaron 1-0 la ida en el Estadio Morelos y posteriormente conservaron la ventaja con un empate sin goles en Guadalajara para sellar el pase con marcador global de 1-0.

La confrontación también tendrá un componente histórico. Mientras Atlético La Paz disputará por primera vez una serie por el campeonato en la categoría, Atlético Morelia buscará conquistar su segundo campeonato y ampliar una trayectoria que lo ha convertido en uno de los protagonistas habituales del circuito de plata del futbol mexicano.