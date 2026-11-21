La fase regular del Apertura 2026 llegará a su fin este domingo 22 de noviembre con un partido que reúne todos los ingredientes de una final adelantada. Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron con el liderato general en juego, en un duelo que enfrenta a dos de los equipos más consistentes del torneo y que puede redefinir el panorama rumbo a la Liguilla. Con 32 puntos, La Máquina encabeza la clasificación; el Rebaño, con 30 unidades, mantiene intactas sus aspiraciones de terminar en la cima.

¿Cómo llegan ambos a este encuentro?

El conjunto dirigido por Gabriel Milito atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre. Los rojiblancos acumulan seis encuentros sin conocer la derrota y llegan impulsados por una racha que incluye triunfos sobre Necaxa, Monterrey y Atlante, además de empates ante Tigres y León. Su fortaleza defensiva ha sido una de las claves del campeonato, con apenas 15 goles recibidos en 16 jornadas, una de las mejores cifras de la competencia.

Del otro lado aparece un Cruz Azul convertido en la referencia del torneo. Los cementeros enlazan cinco victorias consecutivas y siete partidos sin perder, una seguidilla que los catapultó hasta la primera posición. Los triunfos frente a Juárez, Pachuca, Querétaro, León y Tigres confirmaron el gran momento del vigente campeón, que además presume el ataque más productivo entre los aspirantes al liderato con 37 anotaciones en 16 encuentros.

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Lucha de gigantes

La importancia del encuentro trasciende los tres puntos. Una victoria de Chivas le permitiría alcanzar a Cruz Azul en unidades y mantenerse en la pelea directa por concluir la fase regular en lo más alto. Para los celestes, ganar significaría asegurar una sexta victoria consecutiva y dar un golpe de autoridad antes de comenzar la etapa decisiva del campeonato.

El duelo también enfrenta estilos. Chivas ha construido su campaña desde el orden y el control defensivo, mientras Cruz Azul ha encontrado en la intensidad ofensiva y la contundencia sus principales argumentos. Nombres como Roberto Alvarado y Ricardo Marín han sido fundamentales para el Rebaño, mientras Andrés Montaño, Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez lideran el poderío ofensivo cementero.

¿A qué hora y por dónde ver el encuentro?

Con América atento a cualquier tropiezo, el margen de error prácticamente ha desaparecido. El Akron será escenario de una noche en la que dos históricos buscarán algo más que una victoria: reclamar el trono del Apertura 2026 y enviar el mensaje definitivo de que están listos para ir por el campeonato.

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