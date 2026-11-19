El mercado invernal de la Liga MX comenzó a calentarse tras los reportes que vinculan a Jesús Orozco Chiquete con Monterrey y al juvenil Iker Fimbres con Cruz Azul. Monterrey analiza una propuesta que incluiría al mediocampista sonorense y una compensación económica para quedarse con el defensa cementero.

Un beneficio mutuo

De acuerdo con información atribuida al periodista Willie González, la oferta rondaría los 6.5 millones de dólares más la carta de Fimbres, una operación que respondería a necesidades puntuales de ambas instituciones rumbo a 2027.

Monterrey busca fortalecer una zona defensiva que considera prioritaria, mientras que Cruz Azul observa a Fimbres como una alternativa de presente y futuro en el mediocampo, especialmente ante la posibilidad de que Érik Lira pruebe suerte en el futbol europeo.

¿Rayados quiere un bombazo?

En lo deportivo, Chiquete llega respaldado por un torneo sólido. El zaguero de 24 años acumula 1,133 minutos en 14 partidos del Apertura 2026, consolidado como una de las piezas más utilizadas por La Máquina y con contrato vigente hasta 2029.

Fimbres, por su parte, es considerado una de las principales promesas de la cantera regiomontana. Sin embargo, perdió protagonismo durante el semestre y apenas sumó alrededor de 170 minutos en nueve encuentros, situación que abriría la puerta a un cambio de escenario para recuperar continuidad.

Pese a la fuerza que ha tomado el rumor, la operación está lejos de concretarse. La postura más reciente surgida desde Cruz Azul apunta a que la directiva celeste no contempla desprenderse de Chiquete mediante un trueque, por lo que cualquier negociación con Rayados tendría que encontrar una fórmula distinta para avanzar.