Cruz Azul está cerca de asegurar la continuidad de uno de los pilares de su proyecto deportivo. Willer Ditta se encuentra a detalles de firmar una renovación contractual que lo ligaría con La Máquina hasta el verano de 2029.

La directiva celeste busca blindar al defensor colombiano con una mejora salarial y un incremento significativo en su cláusula de rescisión, en una operación encaminada a frenar futuros intentos de clubes interesados en ficharlo.

Quieren mantener a uno de sus pilares

Actualmente, Ditta tiene un valor de mercado estimado en siete millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, cifra que respalda la decisión del club de fortalecer su vínculo contractual y elevar su protección patrimonial.

El nuevo acuerdo incluiría un aumento cercano al 50 por ciento en sus percepciones, pasando de alrededor de un millón a 1.5 millones de dólares anuales

Ha cumplido desde su llegada

Desde su llegada procedente de Newell’s Old Boys en julio de 2023, el zaguero ha disputado 155 partidos, con cuatro goles y tres asistencias, además de conquistar la Concachampions 2025, el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones.

Más allá de los números, Ditta se ha convertido en un estandarte cementero por su liderazgo, regularidad y solidez defensiva, cualidades que también le abrieron las puertas de la Selección de Colombia para la Copa del Mundo de 2026 y lo consolidaron como una de las referencias del equipo rumbo a su centenario.