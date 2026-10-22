Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este viernes 23 de octubre? Jornada 14

La Liga MX entra en una etapa decisiva de la fase regular y este viernes 23 de octubre pondrá en marcha la Jornada 14 con dos encuentros que podrían influir de manera importante en la lucha por la clasificación. En el Estadio Victoria de Aguascalientes, Necaxa recibirá a FC Juárez, mientras que en el Estadio Azteca, Atlante será anfitrión del Atlético de San Luis.

Duelo de horas bajas

Los Hidrorayos ocupan la decimoséptima posición de la tabla con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y ocho derrotas. El cuadro de Aguascalientes atraviesa un momento complicado tras caer 1-0 ante Guadalajara en su presentación más reciente. Ahora, bajo la dirección de Juan Reynoso, buscará hacer valer la localía para mantenerse con aspiraciones de escalar posiciones en el Apertura 2026.

Del otro lado aparece FC Juárez, último de la clasificación con apenas cuatro unidades en 13 encuentros. Los Bravos llegan tras caer 1-0 ante Atlante y buscarán reaccionar de la mano del arquero Sebastián Jurado, una de sus piezas más destacadas. En el bando local, el foco está puesto sobre Julián Carranza, principal referente ofensivo del equipo con siete goles y dos asistencias en el torneo.

Aun sueñan con llegar a la fiesta grande

La actividad nocturna tendrá como escenario el Estadio Azteca, donde los Potros intentarán extender su buen momento frente al Atlético de San Luis. Atlante marcha en la decimoquinta posición con 14 puntos y afrontará el encuentro después de imponerse 1-0 a Juárez gracias a una anotación de Juan Carrera.

Por su parte, Atlético de San Luis ocupa el decimotercer lugar con 16 unidades. El cuadro rojiblanco viene de derrotar 2-1 a Querétaro, resultado que le permitió mantenerse cerca de la zona de clasificación. En ese compromiso destacaron Felipe Mora y un autogol de Alexis Parra, factores que inclinaron la balanza a favor de los colchoneros.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

Así, la jornada del viernes ofrecerá dos escenarios distintos: por un lado, Necaxa y Juárez intentarán escapar de los últimos puestos de la tabla; por el otro, Atlante y Atlético de San Luis buscarán acercarse a la zona de clasificación. Con puntos valiosos en disputa y margen de error cada vez más reducido, los cuatro clubes afrontarán compromisos que podrían marcar el rumbo de su torneo.

Necaxa vs FC Juárez (Estadio Victoria)

Horario: 19:00

19:00 Transmisión: Fox One

Atlante vs Atlético de San Luis (Estadio Banorte)