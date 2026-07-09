Liga MX: Cruz Azul hace oficial la continuidad de Joel Huiqui tras ganar la décima estrella

La Máquina de Cruz Azul ha disipado formalmente la incertidumbre que rodeaba a su banquillo técnico de cara al Torneo Apertura 2026. En un movimiento estratégico de gran impacto que consolida un sólido proyecto de época, la directiva ratificó formalmente al sinaloense Joel Huiqui como su director técnico definitivo. El estratega deja atrás su exitosa etiqueta de interino para asumir el mando total.

¿Por cuánto tiempo firmó Huiqui con 'La Máquina'?

El nuevo acuerdo contractual vincula al timonel mexicano por los próximos dos años, un espaldarazo institucional unánime tras haber conquistado de forma espectacular la décima estrella. Asimismo, el club oficializó la incorporación definitiva de sus auxiliares técnicos fijos, cohesionando un grupo de trabajo totalmente integrado. Este capacitado cuerpo técnico buscará replicar su exitosa metodología táctica en un semestre altamente competitivo y muy exigente.

Un 'bombero' que 'apagó' el incendio Celeste

El trasfondo de esta ratificación resulta verdaderamente idílico para la afición. Tras la inesperada destitución de Nicolás Larcamón, Huiqui asumió el banquillo como un auténtico 'bombero' de emergencia en la última jornada regular. Contra todo pronóstico adverso, el exdefensor cementero hiló siete compromisos invicto con cinco triunfos contundentes y dos valiosos empates, una racha épica que culminó campeonando en la mítica Ciudad Universitaria.

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Aparte del título liguero, la escuadra se consolidó sólidamente como el mejor equipo de toda la temporada regular, adjudicándose un jugoso e histórico premio económico por el liderato general de cocientes. La mística ganadora inyectada por el nuevo estratega devolvió la anhelada identidad al grupo. Su notable flexibilidad táctica y su liderazgo transformaron por completo las dudas en una fortaleza mental plenamente inquebrantable.

Busca seguir haciendo historia en La Noria

“Hoy me la creo; oficialmente soy el entrenador de Cruz Azul y era algo que estuve esperando por muchos años”, declaró Huiqui visiblemente conmovido en la concurrida rueda de prensa. El estratega reconoció la inmensa responsabilidad de comandar al monarca nacional, sentenciando firmemente que los resultados mandan. Mientras protege a sus figuras, ya trabaja arduamente buscando el fichaje prioritario de un lateral derecho.

Con el respaldo absoluto de la cúpula cementera, el timonel asume con orgullo la colosal misión de forjar una dinastía duradera. El estratega fijó metas sumamente altas al apuntar firmemente hacia la Leagues Cup, la Champions Cup, el Campeón de Campeones y el bicampeonato de liga. Una nueva era comienza formalmente en La Noria con la firme intención de seguir haciendo más historia.

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