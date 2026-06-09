Liga MX: ¿Pumas ya encontró técnico? Esteban Solari toma ventaja mientras surgen alternativas

Pumas abrió oficialmente la carrera por el banquillo tras confirmar la salida de Efraín Juárez, un movimiento que aceleró la búsqueda de un perfil capaz de sostener el proyecto que llevó al equipo a la final del Clausura 2026. Con el anuncio ya consumado, la directiva comenzó a filtrar señales más claras sobre sus prioridades y, entre ellas, un nombre tomó ventaja inmediata: Esteban Solari.

El técnico argentino quedó libre después de no renovar con Pachuca, una coincidencia temporal que reforzó la lectura de que su salida estaba vinculada directamente con el interés de Pumas. Su trabajo reciente, 23 partidos, 13 victorias, semifinales del Clausura 2026, lo colocó como un candidato natural para un club que busca continuidad competitiva y un entrenador con conocimiento profundo de la Liga MX.

Solari, ¿la opción idónea para la UNAM?

A ello se suma un elemento que pesa en el Pedregal: su pasado auriazul. Solari jugó en Pumas entre 2007 y 2008 y ha expresado públicamente su deseo de dirigir al club en algún momento de su carrera. Ese vínculo emocional, sumado a su capacidad para trabajar con jóvenes, encaja con el perfil histórico que la institución suele privilegiar.

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Las versiones más firmes apuntan a que las conversaciones entre Solari y la directiva ya avanzaron en las últimas horas. Reportes coinciden en que el club lo considera su primera opción y que incluso existiría un acuerdo encaminado para asumir el proyecto rumbo al Apertura 2026. La ruptura de sus negociaciones con Pachuca habría sido el último paso antes de abrir la puerta a su llegada a CU.

Otros posibles candidatos

Sin embargo, la baraja no se limita a un solo nombre. De acuerdo con información reciente, Pumas también contempla alternativas como Robert Dante Siboldi, Memo Vázquez y Diego Alonso, todos con experiencia en la liga y perfiles capaces de sostener un plantel competitivo. La directiva pretende cerrar la decisión esta misma semana para no retrasar la planeación deportiva.

Aun con esa lista, Solari se mantiene al frente. Su disponibilidad inmediata, su estilo ofensivo y su conexión con la afición lo colocan como el candidato más sólido para encabezar la nueva etapa universitaria. Si nada se rompe en el tramo final, Pumas estaría cerca de anunciar a un técnico que combina pasado, presente y proyección.

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