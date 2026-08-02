Líneas de autotransporte están obligadas a respetar descuentos: Profeco

Durante este periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a los usuarios de autobús a hacer valer sus derechos y solicitar los descuentos correspondientes.

Las diferentes líneas de autotransporte están obligadas a otorgar descuentos en el costo del boleto: 50 por ciento para hasta ocho estudiantes, 25 por ciento para hasta dos maestros y 50 por ciento para hasta dos adultos mayores por unidad.

Para hacer válido el descuento, ya sea en servicio de primera o económico, se debe presentar una credencial vigente o una constancia escolar con fotografía, matrícula y sello. En el caso de los adultos mayores, deberán presentar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

La Profeco también informó que los usuarios deben hacer valer sus derechos al viajar en autobús, por lo que recomendó conservar el boleto para poder hacer válidos los seguros, aclaraciones y reembolsos.

Las empresas de autotransporte están obligadas a cumplir con la tarifa, el horario y el servicio establecidos. En caso de un retraso mayor a dos horas, los pasajeros tienen derecho a cancelar el servicio y solicitar el reembolso total del costo de su pasaje.

El servicio debe contar con un seguro que cubra los gastos médicos de las personas pasajeras y la indemnización por fallecimiento en caso de accidente. Asimismo, las empresas deben responder por los daños o la pérdida del equipaje.

La empresa, por razones de seguridad, puede negar el abordaje únicamente a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que porten armas que pongan en riesgo a los demás usuarios.

El Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico de Verano 2026, que se lleva a cabo a nivel nacional, permanecerá activo hasta el próximo 28 de agosto.