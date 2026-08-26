Lista oficial: Estados donde ya está regulado el uso de celulares en las escuelas

El uso regulado de celulares en escuelas, tanto públicas como privadas, es una medida para mejorar la atención en clase, proteger la salud mental de los alumnos, evitar el ciberacoso y fomentar la convivencia cara a cara durante los recreos.

El Congreso del Estado de Colima aprobó regular el uso de celulares en escuelas de educación básica y media superior; sumándose a la lista de los que anteriormente ya lo autorizaron.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca que cada vez más estados lo hagan para que sea una regulación nacional, para beneficiar a los estudiantes y fomentar la participación en clase y la convivencia entre alumnos.

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¿Cuáles son los estados que han regulado el uso de celulares?

Ciudad de México: En mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la prohibición del uso de teléfonos en primarias y secundarias capitalinas; los dispositivos móviles solo se podrán usar cuando formen parte de las actividades educativas dentro del aula y bajo la supervisión del docente.

En mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la prohibición del uso de teléfonos en primarias y secundarias capitalinas; los dispositivos móviles solo se podrán usar cuando formen parte de las actividades educativas dentro del aula y bajo la supervisión del docente. Aguascalientes: En el mes de noviembre entró en vigor este protocolo de regulación; los estudiantes solo podrán utilizar el teléfono celular en el salón de clases con la autorización del docente.

En el mes de noviembre entró en vigor este protocolo de regulación; los estudiantes solo podrán utilizar el teléfono celular en el salón de clases con la autorización del docente. Campeche: El Congreso de Campeche aprobó un dictamen que establece los lineamientos del uso de celulares en el interior de las escuelas de educación básica.

El Congreso de Campeche aprobó un dictamen que establece los lineamientos del uso de celulares en el interior de las escuelas de educación básica. Colima: Recientemente se aprobó el uso restringido del celular en educación básica y media superior de la entidad; aplica también para cualquier tipo de dispositivo electrónico.

Recientemente se aprobó el uso restringido del celular en educación básica y media superior de la entidad; aplica también para cualquier tipo de dispositivo electrónico. Estado de México: El Congreso del Estado de México aprobó que se regule el uso de celulares en escuelas mexiquenses.

El Congreso del Estado de México aprobó que se regule el uso de celulares en escuelas mexiquenses. Guanajuato: En mayo de 2026, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Educación para regular el uso de celulares en escuelas a través de reglas.

En mayo de 2026, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Educación para regular el uso de celulares en escuelas a través de reglas. Morelos: En marzo de 2026, el Gobierno de Morelos también decidió prohibir el uso de teléfonos celulares en los planteles de educación básica, tanto públicos como privados.

En marzo de 2026, el Gobierno de Morelos también decidió prohibir el uso de teléfonos celulares en los planteles de educación básica, tanto públicos como privados. Nuevo León: El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría reformar la Ley de Educación debido a la necesidad de actualizar las normas para hacer frente a las nuevas tecnologías.

El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría reformar la Ley de Educación debido a la necesidad de actualizar las normas para hacer frente a las nuevas tecnologías. Querétaro: El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, decidió prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas como una medida para intentar frenar el ciberacoso y cuidar el acceso a las redes.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, decidió prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas como una medida para intentar frenar el ciberacoso y cuidar el acceso a las redes. Sinaloa: En julio de 2026, el Congreso de Sinaloa aprobó regular el uso de celulares durante el horario escolar en los planteles de educación básica y media superior.

Estados que cuentan con regulación en el uso del celular en escuelas

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Federal, los estados que ya cuentan con esta regulación son:

Coahuila.

Durango.

Guerrero.

Hidalgo.

Jalisco.

Michoacán.

San Luis Potosí.

Sonora.

Tamaulipas.

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Foros sobre el uso de celulares durante el horario escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió foros para informar sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en las escuelas a nivel nacional.

Advirtieron sobre los riesgos que existen tanto para niñas, niños y adolescentes, peligros relacionados con la exposición a contenido sexual, violencia, extorsiones y reclutamiento delictivo.

Durante el primer Foro Nacional sobre la Tecnología, que se llevó a cabo en Nuevo León a cargo del titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que existe un consenso creciente entre las autoridades educativas para establecer reglas sobre el uso de los dispositivos móviles.

La intención no es prohibir los dispositivos, sino evitar el uso durante la jornada escolar.