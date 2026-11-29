El ingreso del frente frío número 9 y su masa de aire frío mantendrán temperaturas muy bajas durante las mañanas y noches en el estado de Durango, con posibilidad de heladas moderadas a fuertes en municipios de la Sierra Occidental.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico compartido por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua y emitido la noche del sábado 28 de noviembre, el domingo persistirá el ambiente frío durante las primeras horas del día, principalmente en las zonas serranas de la entidad.

Para la ciudad de Durango se pronostica una temperatura mínima de entre 5 y 6 grados centígrados durante la mañana del domingo, mientras que al mediodía el ambiente será cálido, con valores máximos de entre 22 y 23 grados.

¿Cómo será el clima este 30 de noviembre en Durango?

Para el lunes 30 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados y máximas de 26 a 27 grados. El martes 1 de diciembre el termómetro podría alcanzar entre 27 y 28 grados, aunque durante la mañana se mantendrán valores de entre 7 y 8 grados.

En tanto, para el miércoles 2 de diciembre se prevé un nuevo descenso en las temperaturas, con mínimas de entre 4 y 5 grados y máximas de 24 a 25 grados centígrados.

¿Habrá lluvias en Durango?

Respecto a las precipitaciones el lunes y martes se mantiene una baja probabilidad. Para el miércoles podrían presentarse precipitaciones ligeras y aisladas en municipios del noroeste del estado.

En cuanto a las condiciones del viento, se esperan rachas de entre 10 y 20 kilómetros por hora durante este domingo y lunes, mientras que para el martes podrían incrementarse y alcanzar velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población tomar precauciones por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día y por la noche, especialmente en las zonas serranas, donde podrían registrarse heladas.