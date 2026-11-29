Un nuevo frente frío ingresará a México y su masa de aire se posicionará sobre gran parte de la República Mexicana. ¿Afectará a Durango? Te contamos qué dice el pronóstico de este domingo 29 de noviembre.

Según el meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes, se trata del frente frío número 9, el cual ingresará sobre el norte y el noreste de México y mantendrá temperaturas nocturnas y matutinas muy frías.

¿Afectará el frente frío 9 a Durango?

Durango no será la excepción entre los estados que resentirán los efectos del nuevo frente frío que ingresará a México, con pronóstico de heladas de moderadas a fuertes en municipios de la sierra occidental.

¿Cómo será el clima este 29 de noviembre en Durango?

De acuerdo con el pronóstico, las probabilidades de lluvia en la entidad son nulas; sin embargo, al amanecer se esperan temperaturas mínimas muy frías, de 5 a 6 grados centígrados.

Al mediodía, se prevé un ambiente cálido con una temperatura máxima de 22 a 23 grados centígrados.

Asimismo, se esperan rachas de viento de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido

Por su parte, en el pronóstico extendido se señala que el lunes 30 de noviembre podría presentarse una mañana muy fría, con una temperatura mínima de entre 6 y 7 grados centígrados y una máxima de 26 a 27 grados.

Para el martes, inicio del mes de diciembre, se prevé un amanecer con temperatura mínima de 7 a 8 grados centígrados y una máxima de 27 a 28 grados.

En tanto, el miércoles 2 de diciembre se espera una temperatura mínima de 4 a 5 grados centígrados y una máxima de 24 a 25 grados centígrados.

Cabe destacar que, para el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, las probabilidades de lluvia son bajas en el territorio duranguense.