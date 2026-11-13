¿Llega nueva frente frío a Durango?, así será el clima para este 14 de noviembre

Continúan registrándose temperaturas mínimas bajas en distintas regiones de Durango. La mañana de este viernes, el termómetro descendió hasta los seis grados bajo cero en La Rosilla, municipio de Guanaceví, considerada hasta el momento la temperatura más baja de la presente temporada.

También se registraron temperaturas de un grado bajo cero en Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango, y en San Bernardo. En contraste, en el sur de la ciudad de Durango se reportaron cuatro grados; cinco en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo; seis en Canatlán; siete en Santiago Papasquiaro, Poanas y la capital del estado; ocho en Hidalgo y Vicente Guerrero, y nueve grados en Ocampo e Indé.

Temperaturas máximas en Durango

En cuanto a las temperaturas máximas, salvo en Tamazula y Topia, donde se alcanzaron 36 y 32 grados centígrados, respectivamente, el resto de la entidad registró valores más moderados. En Súchil, la máxima fue de 29 grados; en Cuencamé, de 26; en Indé y Santiago Papasquiaro, de 24, mientras que en la ciudad de Durango se llegó a los 23 grados.

¿Cómo será el clima en Durango este 14 de noviembre?

Para este sábado se prevé que las condiciones sean más soleadas y que disminuya la probabilidad de precipitaciones en la entidad. No obstante, la llegada de un nuevo frente frío, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, podría generar fuertes rachas de viento en el norte del estado durante el fin de semana.

En la ciudad de Durango se pronostica un sábado despejado, con mayores periodos de sol, aunque la mañana será fría, con una temperatura mínima de seis grados. Por la tarde se espera que el termómetro alcance los 25 grados centígrados y durante la noche descienda a los 10 grados, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.