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Llegan a Durango 300 elementos de infantería desde la Ciudad de México

Estos militares se suman a los 90 de las Fuerzas Especiales que llegaron el pasado miércoles 10 de junio.

Llegan a Durango 300 elementos de infantería desde la Ciudad de México

Llegan a Durango 300 elementos de infantería desde la Ciudad de México

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La tarde de este viernes a la ciudad de Durango arribó un batallón de 300 elementos de infantería desde la Ciudad de México con el fin de reforzar la seguridad en la capital y el resto del estado.

Este arribo se suma a los 90 elementos de fuerzas especiales que llegaron el pasado miércoles vía aérea. 

Los uniformados que arribaron pertenecen al 78 Batallón de Infantería, quienes tienen su destacamento en la Ciudad de México.

Aún no se ha dado a conocer el por qué de la llegada de los murciélagos y ahora 300 efectivos más.

Te puede interesar: Estas son las operaciones donde 'Los Murciélagos' del Ejército Mexicano han participado este año











               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: operativos militares Durango Ciudad, elementos, Durango, infantería

               

                
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