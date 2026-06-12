Llegan a Durango 300 elementos de infantería desde la Ciudad de México

La tarde de este viernes a la ciudad de Durango arribó un batallón de 300 elementos de infantería desde la Ciudad de México con el fin de reforzar la seguridad en la capital y el resto del estado.

Este arribo se suma a los 90 elementos de fuerzas especiales que llegaron el pasado miércoles vía aérea.

Los uniformados que arribaron pertenecen al 78 Batallón de Infantería, quienes tienen su destacamento en la Ciudad de México.

Aún no se ha dado a conocer el por qué de la llegada de los murciélagos y ahora 300 efectivos más.

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