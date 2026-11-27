¡Ya están aquí! Luego de varios días con condiciones muy frías en Durango, especialmente en las zonas serranas, así como la persistencia de las precipitaciones en ciertas regiones, este pasado jueves 26 de noviembre se registró la primera nevada de la temporada, que cubrió de blanco algunas localidades de Guanaceví.

Fue cerca de las 19:00 horas cuando a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, y en coordinación con la Dirección de Protección Civil, que se informó sobre la caída de nieve en la zona serrana de Guanaceví, debido a las bajas temperaturas y la humedad en el ambiente.

En esta ocasión, algunas de las localidad de Guanaceví que se pintaron de blanco fueron El Cedro, Ciénega de la Vaca y Las Mangas, aunque de acuerdo con lo compartido por Seguridad Pública, no se sufrieron afectaciones de consideración.

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) agregó que también se registró nieve en la localidad de Agua del Pino, en el mismo municipio de Guanaceví.

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Así se vio la caída de nieve

A través de las redes sociales tanto de Seguridad Pública como de la CEPC, fueron compartidos varios videos captados en algunas de estas comunidades, en los que se logra observar la cantidad de nieve que cae, así como la acumulación sobre las calles y vehículos expuestos al aire libre.

Uno de los videos compartidos en la página de Facebook de la CEPC logra captar la situación ocurrida en la localidad de Agua del Pino, donde se observa la nieve que cae del cielo, mienras se observa una considerable capa acumulada tanto en el suelo como en el techo de unas camionetas estacionadas en el sitio.

Otro de los videos compartidos por la CEPC fue captado en la comunidad Ciénega de la Vaca, históricamente uno de los puntos más fríos del estado de Durango, donde se puede ver también una buena cantidad de nieve que cae y cubre de blanco tanto el territorio como la zona cercana a unas canchas de basquetbol.

Además, a través de las redes de Seguridad Pública también se puede ver cómo la nieve se refleja con la luz del alumbrado público, y cubre lo que solía ser tierra con una muy densa capa blanca, que también llena los techos de las viviendas.

Este viernes por la mañana, a través de la misma página de Facebook se compartió que se comenzaron a realizar recorridos en distintas comunidades para verificar si se registró algún incidente mayor entre la población, con un reporte de que hasta el momento todo se encuentra bien.