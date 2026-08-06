Lluvias en Durango: ¿el seguro cubre los daños de un auto por inundación?

Las lluvias recientes dejaron calles convertidas en corrientes, vehículos varados y conductores sorprendidos por el rápido aumento del agua en distintos sectores de Durango. Cuando la emergencia termina y el nivel comienza a descender, surge una pregunta capaz de representar miles de pesos: ¿quién pagará los daños?

La respuesta no depende solamente de que el automóvil esté asegurado. El tipo de cobertura, las exclusiones, el deducible y las acciones realizadas después de la inundación pueden determinar si la compañía acepta o rechaza la reclamación.

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Casi 900 mil vehículos están registrados en Durango

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó 897 mil 977 vehículos de motor registrados en circulación en Durango al cierre de 2024.

El parque vehicular estatal estaba integrado por:

573 mil 442 automóviles.

276 mil 493 camiones y camionetas de carga.

44 mil 783 motocicletas.

3 mil 259 camiones para pasajeros.

Sin embargo, tener placas o aparecer en el registro no significa contar con protección financiera.

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) informó que durante 2025 únicamente el 23 por ciento del parque vehicular de Durango tenía algún tipo de seguro. Esto significa que más de tres de cada cuatro unidades circulaban sin una póliza.

Las cifras del Inegi y del sector asegurador parten de mediciones diferentes: la primera incluye las unidades registradas ante las autoridades estatales, mientras que la estimación de AMASFAC considera el parque que circula. Ambas evidencian, no obstante, el bajo nivel de aseguramiento local.

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¿Qué coberturas protegen contra inundaciones?

La Condusef señala que la cobertura amplia generalmente incluye los daños materiales ocasionados por inundaciones, granizo, huracanes y otros fenómenos naturales.

Algunas pólizas limitadas también contemplan este tipo de siniestros, pero no sucede en todos los contratos. Por ello, se deben buscar términos como “daños materiales”, “riesgos hidrometeorológicos”, “fenómenos naturales” o “inundación”.

Además, el 23 por ciento reportado por AMASFAC comprende cualquier tipo de seguro. Esto no significa que todas esas unidades tengan cobertura contra inundaciones: algunas podrían contar únicamente con responsabilidad civil, destinada a pagar daños ocasionados a terceras personas.

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¿Qué hacer si el automóvil quedó bajo el agua?

El vehículo no debe encenderse, aunque el nivel haya descendido. Si el agua entró al motor, intentar arrancarlo puede agravar el daño y generar complicaciones en la reclamación.

El propietario deberá ponerse a salvo, comunicarse inmediatamente con la aseguradora y tomar fotografías o videos del nivel alcanzado por el agua, siempre que hacerlo no represente un riesgo.

Tampoco conviene mover, desarmar o llevar el automóvil a un taller antes de recibir instrucciones. La aseguradora enviará un ajustador y, si corresponde, solicitará una grúa.

Si la reparación resulta viable, se aplicará el deducible establecido. Cuando su costo representa una proporción elevada del valor del vehículo, la compañía puede declararlo pérdida total e indemnizar conforme al valor estipulado en la póliza.