Lluvias en Durango seguirán; llaman a extremar precaución al circular en carreteras

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Arturo Galindo Cabada, llamó a la población del estado de Durango a no relajar las medidas preventivas, ante el pronóstico que establece que seguirán las lluvias en la entidad.

“Es importante ahorita seguir exhortando a la población para que efectivamente tomemos las precauciones necesarias si salimos a carretera, durante la lluvia hacerlo con mucho cuidado y si es necesario es preferible orillarnos en un lugar seguro. Recordemos que la cinta asfáltica con el agua se vuelve más riesgosa, más resbaladiza”.

Asimismo, alertó por la posibilidad de tormentas eléctricas debido a que ya se registró el fallecimiento de una persona a la que le cayó un rayo.

“Ahorita estamos presentando tormentas eléctricas también y en este sentido pues también evitar resguardarse bajo los árboles, bajo los anuncios espectaculares o en lugares demasiado abiertos”, manifestó.

Expuso que las condiciones del clima van a continuar, lo que se debe tomar en cuenta por parte de la población.

“Las condiciones de lluvia van a prevalecer durante prácticamente toda la semana. Recordemos que prácticamente ya las lluvias iniciaron y entonces los niveles de los ríos pueden crecer, de los arroyos, de los canales de manera intempestiva y esto puede provocar situaciones, en el caso de que las personas quieran atravesar algunos vados, etcétera, pues esto puede generar algún riesgo “, indicó.

Y, aunque las lluvias podrían no ser generalizadas, de cualquier forma hay consecuencias en algunas zonas.

“De pronto la gente no ve que esté lloviendo mucho ahí en la zona y en la cabecera, sin embargo, los escurrimientos que bajan de las partes altas de la sierra generan el crecimiento intempestivo. Por eso reiteramos esa recomendación para que evitemos estacionar los vehículos muy cerca de los de los arroyos, de los ríos y pues no vayamos a tener situaciones como esta o como las que ya pasaron en algunos otros municipios en donde vehículos inclusive ya con familias y todo fueron arrastrados”, alertó.