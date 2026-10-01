Lluvias fuertes en Durango: ¿qué zonas de la ciudad tienen mayor riesgo de inundación?

Las lluvias previstas para este jueves 1 de octubre vuelven a poner atención sobre aquellos sectores de la ciudad de Durango que, por su ubicación, cercanía con cauces o antecedentes, presentan una mayor vulnerabilidad ante precipitaciones abundantes.

Para este jueves, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un pronóstico de lluvias intensas para Durango, mientras que autoridades estatales emitieron un alertamiento preventivo ante la posibilidad de acumulados superiores a los 50 milímetros en algunas regiones.

Pero, ¿cuáles son las zonas de la capital que históricamente han presentado problemas por inundaciones?

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Seis grandes zonas han sido identificadas

Documentos de planeación urbana de Durango, tomando como referencia el Plan Maestro de Drenaje Pluvial, identificaron seis zonas principales susceptibles a inundaciones dentro de la mancha urbana.

Estas corresponden a Arroyo Seco; Presa de las Mangas y Presa del Hielo; colonia Jalisco y bulevar Domingo Arrieta; canal Acequia Grande; fraccionamiento Las Américas y bulevar Francisco Villa; así como Ciudad Industrial.

La vulnerabilidad no significa que necesariamente estos sectores se inundarán durante las precipitaciones de este jueves. Las condiciones han cambiado con la construcción de colectores, canalizaciones y otras obras pluviales, pero los antecedentes permiten identificar los puntos donde históricamente se ha concentrado el agua.

Colonias cercanas a cauces, entre las más vulnerables

El Atlas de Riesgos del municipio también ha señalado sectores como Felipe Ángeles, La Virgen, Miguel de la Madrid y Potreros de la Laguna, debido principalmente a su relación con los escurrimientos que atraviesan el Valle del Guadiana.

Otros sectores que aparecen en los estudios de riesgo son las colonias 20 de Noviembre, Jalisco, Las Flores, San Luis, Maderera y Santa María, además de desarrollos habitacionales ubicados hacia el oriente de la ciudad.

En los alrededores de la Presa del Hielo existe otro punto de atención. Un Plan de Lluvias y Ciclones elaborado por Protección Civil identificó viviendas asentadas en zonas de peligro en Doroteo Arango, Valentín Gómez Farías y José María Morelos y Pavón.

En ese estudio fueron contabilizadas 97 viviendas dentro de zonas consideradas de peligro medio o alto por los escurrimientos procedentes de la represa.

¿Y en los alrededores de la ciudad?

El riesgo no termina en la mancha urbana. Localidades como El Pueblito y La Ferrería tienen antecedentes relacionados con crecidas y escurrimientos, particularmente por su cercanía con el río Tunal.

Precisamente este jueves existe vigilancia sobre este cauce ante la posibilidad de que aumente su nivel por las lluvias y los desfogues de presas cercanas a la capital.

También existen antecedentes de vulnerabilidad en comunidades como Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, El Arenal y Navacoyán, ubicadas dentro de la zona de escurrimientos del Valle del Guadiana.

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El antecedente de una lluvia extraordinaria

Durango tiene un precedente que explica por qué estos puntos permanecen bajo observación.

El 29 de septiembre de 2016, una precipitación extraordinaria provocó severas inundaciones en diferentes sectores de la capital. Estudios posteriores han señalado que el agua siguió antiguos cauces naturales y superó en algunos puntos la capacidad de la infraestructura pluvial.

Por ello, además de la cantidad de lluvia acumulada, influyen factores como la intensidad con la que cae, la saturación previa del suelo, basura que obstruya alcantarillas y el nivel de presas, arroyos y canales.

Ante el pronóstico de este jueves, Protección Civil recomienda evitar cruzar corrientes de agua, no intentar atravesar calles inundadas en vehículos y mantenerse alejado de arroyos, canales y márgenes de ríos.

Las zonas mencionadas corresponden a antecedentes y estudios de riesgo y no representan un pronóstico de que necesariamente sufrirán inundaciones durante las lluvias de este jueves.