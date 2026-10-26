Localizan a recién nacido sin vida en la colonia Felipe Ángeles, en Durango

Un bebé recién nacido fue localizado sin vida durante la mañana de este lunes 26 de octubre, a un costado de la carretera a Mezquital, en las inmediaciones de la colonia Felipe Ángeles, de la ciudad de Durango, situación que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El hallazgo fue realizado por trabajadores que efectuaban labores de mantenimiento a la carpeta asfáltica de la carretera antes mencionada, quienes se percataron de la presencia de un bulto envuelto en una cobija, por lo que al acercarse descubrieron que se trataba de un recién nacido.

Ante esta situación, los trabajadores solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número 911, reportando la presencia del bebé a un costado de la vía de comunicación, sin conocer las circunstancias en las que había sido dejado en ese lugar.

Al sitio acudieron profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas, quienes realizaron la valoración inicial del recién nacido; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Tras confirmarse el fallecimiento, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, cuyos elementos quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios que permitan establecer las circunstancias del hallazgo.

Finalmente, el caso quedó bajo investigación del Agente del Ministerio Público, con la finalidad de determinar las causas de la muerte del recién nacido, así como establecer su identidad y esclarecer cómo llegó hasta ese punto de la carretera a Mezquital.