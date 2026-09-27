Localizan cuerpos de tres personas que fueron arrastradas por creciente de arroyo en Guanaceví

Los cuerpos de tres personas fueron localizados la mañana de este domingo, luego de que una creciente de arroyo arrastrara la camioneta en la que viajaban en la cabecera municipal de Guanaceví.

El coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que durante el operativo se estableció que en la camioneta blanca viajaban dos hombres y una mujer , quienes fueron arrastrados por la corriente. Sus cuerpos fueron localizados y rescatados tras varias horas de búsqueda.

Durante las labores también se confirmó que una camioneta de color rojo había sido arrastrada por el agua, pero sin personas a bordo. Debido a ello, la búsqueda se extendió a pie por los márgenes del arroyo.

En el operativo participaron autoridades municipales, corporaciones de auxilio, personal de la empresa minera Endeavour Silver, voluntarios y habitantes de Guanaceví. Protección Civil reiteró el llamado a evitar cruzar ríos y arroyos cuando presenten crecientes durante la temporada de lluvias.

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