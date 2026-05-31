Localizan hombre sin vida abajo de un árbol en la José Revueltas

Un hombre de entre 55 y 60 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este sábado en la colonia José Revueltas de la ciudad de Durango, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 horas al sistema de emergencias 911. Un ciudadano informó que una persona de la tercera edad se encontraba inconsciente bajo un árbol, sobre la calle Jesús García Corona, casi esquina con Niños Héroes, y aparentemente ya no respiraba.

Tras recibir el reporte, elementos investigadores, personal de Servicios Periciales y el Agente del Ministerio Público se trasladaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en posición de decúbito dorsal debajo de un árbol ubicado en la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la declaración de Pedro, quien realizó el reporte, cerca de las 08:30 horas llegó a su lugar de trabajo y observó al hombre recostado en el sitio. En un principio pensó que se encontraba dormido o bajo los efectos del alcohol, por lo que decidió acercarse para auxiliarlo.

Sin embargo, al verificar su estado se dio cuenta de que no reaccionaba y aparentemente ya había fallecido, motivo por el que solicitó apoyo de las autoridades mediante una llamada al número de emergencias.

Durante la inspección realizada en el lugar, los investigadores señalaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. El hombre vestía camisa negra, chamarra negra con gris, pantalón de vestir negro y tenis del mismo color. Además, se le encontró una lata de cerveza entre sus pertenencias.

Debido a que la víctima no portaba identificación, permanece en calidad de no identificada. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que familiares acudan a realizar su reconocimiento oficial.