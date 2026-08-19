Localizan hombre sin vida al interior de su domicilio; investigan causa de muerte

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche del martes en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas de San Francisco, de la ciudad de Durango; hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.

El hecho fue reportado cerca de las 23:30 horas del martes 18 de agosto, en una vivienda de la avenida Predio La Arboleda, luego de que amigos del hoy occiso acudieron a buscarlo al no tener noticias de él.

Al ingresar a la casa, encontraron a Armando M. G., de 39 años , recostado sobre una cama e inconsciente, además de que presentaba restos de sangre en la nariz y boca, por lo que solicitaron ayuda al número de emergencias.

Paramédicos acudieron al domicilio y realizaron una valoración del hombre, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Durante las primeras diligencias, personal investigador y pericial revisó el lugar y el cuerpo, sin encontrar indicios evidentes de violencia, por lo que inicialmente no fue posible establecer qué provocó el fallecimiento.

Una hermana de Armando señaló que la última vez que lo había visto fue el domingo 16 de agosto, cuando él permaneció en su domicilio de la colonia Francisco Zarco y posteriormente, el lunes, regresó a su vivienda en Villas de San Francisco.

Desde entonces sus familiares no habían tenido comunicación con él. La noche del martes, ante la falta de respuesta a las llamadas, solicitaron a unos amigos del taller que acudieran a buscarlo; uno de ellos ingresó a la vivienda y lo encontró inmóvil sobre la cama.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia para determinar con precisión la causa de muerte y establecer si se trató de un fallecimiento por causas naturales o existe algún otro factor relacionado.