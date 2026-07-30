Localizan sin vida a hombre en calles de la colonia Héctor Mayagoitia

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles sobre la vía pública, en la colonia Héctor Mayagoitia, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Las autoridades ministeriales acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho e iniciar las investigaciones correspondientes.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas , luego de que vecinos de la calle Chapultepec, a la altura del número 164, solicitaron la presencia de las corporaciones de emergencia al encontrar a una persona inconsciente tendida en el exterior de ese domicilio.

Elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio fueron los primeros en arribar al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, razón por la cual la zona fue acordonada mientras personal de la Vicefiscalía Región Laguna realizaba las diligencias de ley.

El fallecido fue identificado únicamente con el alias de "Chespi", de nombre Tomás . De acuerdo con el informe inicial, durante la inspección del cuerpo no se le apreciaron lesiones visibles que hicieran presumir, en un primer momento, la participación de terceros.

Según las primeras indagatorias, fueron vecinos del sector quienes observaron al hombre tendido sobre el suelo frente a un domicilio y, al notar que no respondía, dieron aviso al número de emergencias 911.

Autoridades también recabaron testimonios en los que se indicó que el ahora occiso presuntamente tenía antecedentes de consumo de alcohol y sustancias ilícitas, además de que un día antes había estado ingiriendo bebidas embriagantes. No obstante, dichos datos forman parte de la investigación y no establecen la causa del fallecimiento.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán determinar de manera oficial la causa de la muerte y establecer si existió o no la intervención de algún hecho delictivo.