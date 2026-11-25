Después de 14 años de matrimonio, una pareja de Tabasco se separó y quedó pendiente una cuenta que hasta entonces se pagaba en casa: la de Lucas, el husky siberiano que ambos habían incorporado a la familia. El perro se quedó con la mujer, pero las croquetas, las consultas y los demás cuidados seguían costando. Ella decidió incluir esos gastos en el proceso de divorcio y un juzgado familiar tuvo que decidir quién debía cubrirlos.

Doña Blanquita, como se dio a conocer a la mujer, contó que desde que Lucas llegó a casa, ella y su entonces esposo habían acordado cómo repartir las responsabilidades. Él cubriría los gastos del perro y ella, que se dedicaba al hogar, se encargaría de atenderlo. La separación cambió ese arreglo: Lucas seguía con ella, pero su expareja dejó de aportar para mantenerlo.

También podría interesarte:¿Tu perro tendrá 'CURP'? Así funcionará el registro nacional de mascotas en México

En entrevista con la radio local, la mujer explicó que su preocupación iba más allá de comprarle alimento a un perro de raza grande. También tenía que llevarlo al veterinario, sacarlo a pasear y hacerse cargo si se enfermaba. Como ambos habían asumido su cuidado durante el matrimonio, pidió que los gastos siguieran siendo compartidos.

La petición llegó a un juzgado familiar

La abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes tomó el caso sin cobrar, a petición de unos amigos. Además de solicitar una aportación para la manutención de Lucas, pidió que el perro permaneciera al cuidado de doña Blanquita.

También podría interesarte: Proponen tres días pagados al año para cuidar a tu mascota; estos serían los requisitos

La defensa argumentó que el husky era un ser sintiente y que, durante el matrimonio, había formado parte de la familia. La abogada también planteó un esquema para que el hombre pudiera convivir con Lucas de manera regular, pero él declinó. El trámite duró alrededor de diez meses, según el relato de Hernández Reyes.

¿Cuánto recibe Lucas para su manutención?

El juzgado familiar del municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa, fijó una pensión provisional equivalente al 3% de los ingresos del exesposo, alrededor de 700 pesos mensuales. La medida también contempló que él contribuyera a los gastos veterinarios del husky.

La cantidad se calculó a partir de los ingresos del hombre y cubría solo una parte de lo que costaba mantener a Lucas, que tenía tres años cuando se dio a conocer el caso. Por el carácter provisional de la medida, el monto podía cambiar conforme avanzara el proceso.

También podría interesarte: El 'perro caramelo', el 'lomito' que se volvió orgullo y reconocimiento nacional

¿Qué alcance tiene la resolución?

El caso se hizo público a finales de mayo de 2026. La abogada que representó a doña Blanquita lo identificó como el primero de su tipo en Tabasco, donde la legislación carecía de una disposición expresa sobre pensiones para mascotas.

La resolución atendió las circunstancias de Lucas y puede servir de referencia en otros litigios. A partir del caso, Hernández Reyes planteó al Congreso local que discuta reglas sobre quién se queda con el animal de compañía, cómo se organiza la convivencia y de qué manera se reparten sus gastos cuando una pareja se separa.