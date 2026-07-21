'M4': Esta es la pista que las autoridades sigueron para caprturarlo

Luego del operativo coordinado que permitió la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la acción fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre instituciones de seguridad.

Capturan al “M4” tras caída de “El Jardinero”

Entre las 10 personas que fueron detenidas se encuentra José Guadalupe Ahumada Villegas, conocido como el “M4”, a quien las autoridades identifican como un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG ).

Según la información que difundió García Harfuch, el “M4” habría asumido funciones dentro de la organización luego de la captura de “El Jardinero” , señalado como otro integrante relevante del mismo grupo delictivo.

La detención del "M4" forma parte de las acciones para desarticular estructuras criminales y afectar sus capacidades operativas y financieras.

Autoridades sigueron pista para caprturar al "M4"

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los trabajos de investigación permitieron identificar la operación de este grupo y avanzar en las acciones para detener a sus integrantes .

García Harfuch detalló que ejecutaron siete cateos en distintos puntos de Nayarit , como parte de una investigación contra una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que presuntamente operaba en tres entidades del país.

Durante el despliegue participaron fuerzas federales, quienes realizaron acciones simultáneas para ubicar a los integrantes de la organización criminal, hasta que dieron con la ubicación del "M4" . De esta forma lograron asegurar objetos relacionados con sus actividades ilícitas.

Este grupo delictivo tenía presencia y capacidad operativa en Nayarit, Puebla y Tlaxcala, donde presuntamente estaría relacionado con diversos delitos.