Macrocentros de vacunación con modalidad drive-thru inician operación en Durango

Con la instalación de macrocentros en puntos estratégicos y la activación de un módulo especial en la modalidad drive-thru, la Secretaría de Salud puso en marcha la campaña de vacunación invernal 2026-2027 en la capital del estado, jornada que tiene como meta superar el 95 por ciento de cobertura alcanzado durante el periodo previo.

​Alicia Esparza Aldaba, responsable del programa de enfermedades transmisibles de la dependencia estatal, detalló que la estrategia contempla la dispersión de módulos en espacios de alta concurrencia para facilitar el acceso a la ciudadanía.

¿Dónde y en qué horario operan los macrocentros?

​Los puntos habilitados operan en un horario desde las 10 de la mañana a las cuatro de la tarde e incluyen el bulevar Gómez Morín o la antigua estación del ferrocarril, el centro comercial Alsuper del Mezquital, la sucursal Walmart de bulevar Francisco Villa, las instalaciones del Museo Bebeleche y el Centro de Salud Número Uno.

​En este último punto se implementó el esquema drive-thru, el cual permite a los automovilistas recibir el biológico sin necesidad de descender de sus unidades, un procedimiento ágil que toma entre 10 y 15 minutos.

​La funcionaria estatal recordó que la campaña arrancó formalmente el pasado 12 de octubre y, a la fecha, se han aplicado más de 24 mil dosis de influenza en todo el territorio estatal.

Para esta temporada, la meta global proyectada por los lineamientos federales asciende a 57 mil biológicos, superando los pronósticos del ciclo anterior, cuando se rebasó la meta institucional al cerrar con un 97 por ciento de aplicación y más de 55 mil dosis suministradas.

​Asimismo, Esparza Aldaba indicó que las brigadas de salud mantienen presencia en planteles educativos del estado para aplicar coberturas complementarias, como la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), precisando que ninguna aplicación a menores de edad se realiza sin la autorización previa de los padres mediante un consentimiento informado firmado.