Madre de Carlos Emilio acusa que le impidieron participar a distancia en audiencia del caso

Brenda Valenzuela, madre del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido en Mazatlán, denunció públicamente que el Poder Judicial de la Federación le negó la posibilidad de participar mediante videoconferencia en una audiencia relacionada con el caso.

A través de sus redes sociales, la madre de Carlos Emilio informó al mediodía del miércoles 22 de julio que la diligencia estaba programada para las 16:00 horas de ese mismo día en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, Sinaloa.

Valenzuela señaló directamente a la jueza de Distrito María Inés Camacho Martínez, a quien atribuyó la decisión de exigirle acudir presencialmente a la sala de audiencias, a pesar de haber recibido la notificación con menos de 24 horas de anticipación.

También te puede interesar: Brenda Valenzuela une piezas de esperanza en 'La Ruta de Carlos Emilio'

Le notificaron con menos de 24 horas

“Lo que pido no es un capricho. Es un derecho. Está establecido en la ley”, expresó la madre del joven, quien sostuvo que la medida le impedía participar de manera efectiva en un procedimiento que calificó como importante para la investigación.

En su publicación, dirigida también a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, pidió la intervención de las autoridades para garantizar sus derechos como víctima.

Brenda Valenzuela cuestionó que se pretendiera obligarla a trasladarse hasta Culiacán, ciudad ubicada en el mismo estado donde ocurrió la desaparición de su hijo y que atraviesa una prolongada crisis de violencia.

“Pretender obligar a una madre a comparecer físicamente en una sala de audiencias, en el territorio de un estado en guerra, donde desapareció mi hijo, con menos de 24 horas de anticipación, desatiende todas las obligaciones del Poder Judicial con respecto a los derechos de las víctimas”, manifestó.

También puede interesarte: A nueve meses de la desaparición de Carlos Emilio, su madre pide que 'la verdad prevalezca'

Exige que se respeten sus derechos como víctima

La madre aclaró que su familia no solicita un trato privilegiado, sino que se le permita intervenir en todos los procesos legales y judiciales vinculados con el caso.

Carlos Emilio, de 21 años y originario de Durango, desapareció en octubre de 2025 mientras se encontraba en Mazatlán. De acuerdo con lo señalado reiteradamente por su familia, el joven fue visto por última vez dentro de la Terraza Valentino, establecimiento ubicado en la Zona Dorada del puerto.

Desde entonces, Brenda Valenzuela ha denunciado presuntas omisiones, falta de información y pocos avances dentro de la investigación. Hasta el momento de la publicación de su reclamo, el Poder Judicial de la Federación no había emitido una postura pública sobre las razones por las cuales se habría rechazado su participación mediante videoconferencia.