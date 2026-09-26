Madre de Carlos Emilio exige a la FGR informar qué aportó la declaración de 'Pity' Velarde

A casi un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, su madre, Brenda Valenzuela Gil, espera que la Fiscalía General de la República (FGR) le informe qué obtuvo de las recientes comparecencias de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas e Isaac Aguayo Roacho.

La madre del joven duranguense dio a conocer que ambos fueron llamados a comparecer como parte de la investigación. Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, está vinculado al grupo empresarial al que pertenece Terraza Valentinos, el establecimiento de Mazatlán donde Carlos Emilio fue visto por última vez. Aguayo Roacho es vicefiscal de la zona sur de Sinaloa y participó en la investigación cuando el caso estaba a cargo de la Fiscalía estatal.

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¿Qué declaró “Pity” Velarde?

Brenda señaló que tiene conocimiento de que Velarde ya acudió ante la FGR. Según la información preliminar que recibió, habría dicho que no cuenta con datos sobre la desaparición de Carlos Emilio y se habría negado a responder algunos cuestionamientos. Sin embargo, aclaró que todavía no recibe un informe oficial sobre lo ocurrido durante la diligencia.

Por ello, pidió a la Fiscalía que le explique qué declaró cada uno, qué información se obtuvo y si existe algún elemento que pueda ayudar a reconstruir lo sucedido o a localizar a su hijo. También quiere conocer las condiciones en que se desarrollaron las comparecencias.

¿Por qué reclama información la familia?

La familia había solicitado desde semanas atrás que Velarde fuera llamado a declarar. Brenda cuestionó que la diligencia se realizara hasta ahora, cuando está por cumplirse un año de la desaparición. En su comunicado también reclamó que, mientras otras personas son atendidas dentro de actuaciones específicas, ella sigue esperando información esencial sobre el curso de la investigación.

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“Una comparecencia no es solamente una fecha, un acto más dentro de un expediente. Para nosotros representa la posibilidad de que aparezca una pieza que hasta ahora no conocemos”, expresó.

La declaración de Velarde fue en calidad de testigo. El reciente bloqueo de sus cuentas bancarias corresponde a una investigación financiera distinta; hasta ahora no se ha informado que esa medida esté relacionada con la desaparición de Carlos Emilio.

El joven, originario de Durango, desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. A pocos días de cumplirse un año, su paradero sigue sin conocerse.

“Él sigue sin estar en casa. Y nosotros seguimos buscándolo”, concluyó su madre.