Madre reporta la presunta sustración de sus tres hijas en Durango

La preocupación de una madre por el paradero de sus tres hijas, de nueve, cinco y cuatro años de edad, provocó la movilización de las autoridades durante la noche del domingo en la colonia Lucio Cabañas, en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 21:30 horas, luego de que la mujer señaló que su esposo había salido con las tres menores sin informarle a dónde las llevaría ni cuándo regresarían.

Según la información recabada, durante la tarde del domingo 9 de agosto, el hombre, de 28 años de edad, había estado consumiendo bebidas alcohólicas, situación que incrementó la preocupación de la madre por la seguridad de sus hijas.

Fue cerca de las 20:30 horas cuando el padre salió del domicilio acompañado por las niñas, de nueve, cinco y cuatro años. Al desconocer su destino y no tener información sobre dónde se encontraban, la mujer decidió solicitar ayuda a través del número de emergencias 911.

El caso fue canalizado inicialmente como una posible retención o sustracción de menores, por lo que elementos investigadores se trasladaron hasta un domicilio de la colonia Lucio Cabañas para entrevistarse con la reportante y conocer las circunstancias de lo sucedido.

Sin embargo, mientras se daba seguimiento al reporte y pocos minutos después de solicitar la intervención de las autoridades, el hombre regresó al domicilio acompañado de las tres niñas, por lo que se confirmó que las menores nuevamente se encontraban con su madre.

Los agentes recabaron la información relacionada con el incidente y documentaron lo sucedido. Debido a que las niñas regresaron al domicilio, no fue necesario iniciar una búsqueda para su localización, quedando asentado el reporte para cualquier seguimiento que pudiera determinar la autoridad correspondiente.