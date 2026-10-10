Malecón de Mazatlán: ¿por qué está cediendo ante el oleaje y qué falta por revisar?

El malecón de Mazatlán acumula hundimientos, grietas y desprendimientos en distintos sectores. El colapso más reciente obligó a cerrar parte de la avenida del Mar, pero la preocupación se extiende más allá de ese tramo: las autoridades identificaron otros puntos vulnerables y las reparaciones definitivas siguen pendientes.

Las afectaciones registradas desde junio han llevado a intervenir diferentes zonas del paseo costero. Mientras se realizan trabajos de emergencia, permanece una pregunta: ¿qué está ocurriendo debajo de la estructura y cómo evitar que otros sectores cedan?

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Los daños se repiten en distintos sectores

El pasado 23 de junio se registró un socavón sobre la avenida del Mar, cerca de la avenida De los Deportes. El jueves 8 de octubre, otro colapso frente al hotel Olas Altas Inn afectó aproximadamente 100 metros del paseo, con daños en la zona peatonal y la ciclovía.

La afectación obligó a restringir la circulación entre Insurgentes y De los Deportes para evitar riesgos y permitir el ingreso de maquinaria.

En Paseo Olas Altas, junto al monumento a la Mujer Mazatleca, también se detectó un socavón bajo la banqueta desde el 29 de septiembre. A estos antecedentes se suma un hundimiento reportado en la avenida Joel Montes Camarena, cerca del Faro.

Son afectaciones en diferentes puntos y momentos que han obligado a ampliar la revisión de la infraestructura costera.

El deterioro puede avanzar sin verse desde arriba

Martín Gallardo Noriega, director de Obras Públicas, explicó que, en el tramo que colapsó el jueves, cedió la base que sostenía una sección sobresaliente del paseo. Según el funcionario, el desgaste no era visible desde la superficie y las condiciones del agua dificultaban detectarlo.

Ese es uno de los problemas de la socavación: el agua remueve material alrededor de la base y puede dejar partes de una estructura sin apoyo antes de que el daño sea evidente en el pavimento.

El concreto necesita una base estable para sostenerse. Si el mar erosiona ese soporte, pueden aparecer grietas, hundimientos y desprendimientos, aunque la superficie hubiera conservado una apariencia firme.

¿El malecón tiene suficiente protección?

Edgar Burgueño Sánchez, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que el muro prácticamente vertical recibe directamente el impacto de las olas.

También explicó que las filtraciones podrían arrastrar arena y sedimentos del relleno, debilitando el apoyo del paseo. Sin embargo, precisó que deben estudiarse el terreno, la cimentación y el diseño para determinar las causas exactas.

La revisión resulta necesaria para establecer cuánto influyó el oleaje y si existen condiciones estructurales que requieren corrección.

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Contener el daño no significa haberlo reparado

El viernes 9 de octubre, Obras Públicas informó que había estabilizado inicialmente el socavón más reciente con material de banco y avanzado en la demolición de las partes dañadas. El cierre preventivo se mantendría durante el fin de semana.

Además, identificó alrededor de cuatro puntos con posibles afectaciones entre la bahía de Valentinos y La Puntilla, donde se preparan intervenciones preventivas.

La atención inmediata busca impedir que el deterioro continúe avanzando. La rehabilitación definitiva requiere evaluar el alcance de los daños y recuperar el soporte de la estructura, mientras permanecen las restricciones en las áreas intervenidas.