Mantienen paro en mina de Tayoltita; First Majestic pide retirar maquinaria 

Los trabajadores adheridos a las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional Minero mantienen el paro de labores en Tayoltita, San Dimas, mientras la empresa First Majestic comenzó a solicitar el retiro de maquinaria a las empresas contratistas.

TENSIÓN EN CONFLICTO

De acuerdo con la información recabada, la compañía minera notificó el pasado 24 de septiembre a las empresas y trabajadores terceros la indicación de retirar sus equipos e instalaciones, argumentando la imposibilidad de desarrollar actividades con normalidad ante la continuidad del cierre.

Los trabajadores sindicalizados señalaron que la determinación patronal añadió tensión al conflicto, ya que modifica de manera directa las condiciones operativas y contractuales de las empresas proveedoras en la región, en tanto se desarrollan las pláticas entre las partes.

Los obreros sindicalizados señalaron que hasta el momento no han recibido información oficial ni reportes de avances concretos por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su gremio, lo que mantiene la incertidumbre en el yacimiento.

Entre la base trabajadora persisten dudas clave sobre el rumbo de las negociaciones. Desconocen si existe formalmente una propuesta económica por parte de la empresa, cuál es el estatus del bono de productividad, qué acuerdos se han perfilado en materia de seguridad industrial y bajo qué condiciones específicas se determinaría levantar el paro.

Ven presión de la empresa

La decisión de retirar la maquinaria pesada de la mina es interpretada por un sector de los trabajadores como una medida de presión por parte de First Majestic ante la prolongación del paro.

Existe inquietud entre las filas sindicales sobre posibles fricciones entre la plantilla de planta y los trabajadores contratistas, dado que la renovación de contratos a terceros fue uno de los detonantes de la inconformidad laboral en San Dimas.