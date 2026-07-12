Menor de 14 años ingresa herido de bala al Materno Infantil

Un adolescente fue ingresado durante la madrugada de este domingo al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango tras presentar una herida producida por arma de fuego en el abdomen.

El menor fue identificado con las iniciales MAOC, de 14 años de edad , quien llegó al nosocomio alrededor de las 05:00 horas de este 12 de julio del 2026 para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la información recopilada, el adolescente fue trasladado inicialmente desde un médico particular en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y posteriormente canalizado al hospital en Durango para continuar con su tratamiento.

Al momento de su ingreso, el menor era acompañado por su hermana, quien permaneció con él durante su atención médica. Hasta el cierre de esta edición no se dio a conocer su estado de salud actualizado.

Las circunstancias en las que ocurrió la agresión no fueron informadas, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para esclarecer cómo sucedieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.