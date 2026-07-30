Menor es amenazado y despojado de su bicicleta en la colonia Valle Verde

Un menor de edad fue víctima de un robo con violencia la noche del miércoles en la colonia Valle Verde, donde un sujeto presuntamente lo despojó de una bicicleta de alta gama. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Durango.

El reporte fue recibido a través del C-5 alrededor de las 21:30 horas, luego de que un hombre solicitó el apoyo de las autoridades al informar que su hijo, de 12 años de edad, había sido amenazado por dos individuos para quitarle su bicicleta cuando se encontraba sobre la calle Cactus, cerca de Paseo de La Ferrería.

Elementos de la Policía Investigadora se trasladaron posteriormente a un domicilio de la colonia 8 de Septiembre, donde entrevistaron a la madre del propietario de la bicicleta, quien explicó que su hijo había prestado la unidad a otro menor, identificado únicamente con el apodo de "Nano", para que saliera a pasear.

De acuerdo con la declaración recabada por los agentes, el robo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando el menor circulaba por la calle Cactus y fue interceptado por un individuo al que identificó como Roberto David, alias "El Betorro", quien presuntamente lo obligó a descender de la bicicleta para luego apoderarse de ella y huir con rumbo desconocido.

La unidad robada es una bicicleta de la marca Giant, rodada 29, en color verde con gris, cuyo valor aproximado fue estimado en 20 mil pesos. Tras lo sucedido, el menor regresó de inmediato para informar lo ocurrido al propietario y a sus familiares.

En el reporte inicial al sistema de emergencias se indicó que los agresores habrían utilizado armas para intimidar al menor; sin embargo, esa información será corroborada por las autoridades durante el desarrollo de la investigación y la integración de la carpeta correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Durango dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos y tratar de localizar tanto a los presuntos responsables como la bicicleta robada. Mientras tanto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier información que contribuya a la recuperación del vehículo y a la identificación de los involucrados.