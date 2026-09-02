Mes del Testamento 2026: ¿cuánto cuesta realizar el trámite en Durango y qué se necesita?

Septiembre comenzó y con él llegó una nueva edición del Mes del Testamento, campaña que busca facilitar la elaboración de este documento y evitar que la distribución de bienes termine provocando conflictos entre familiares.

En Durango, el Colegio de Notarios del Estado y la Secretaría General de Gobierno pusieron en marcha la campaña correspondiente a 2026, mediante la cual se reducirá temporalmente el costo del trámite y se brindará orientación sin costo a quienes tengan dudas sobre el procedimiento.

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¿Cuánto cuesta hacer un testamento en Durango?

Durante septiembre de 2026, la elaboración de un testamento tendrá un costo preferencial de mil 900 pesos más IVA, de acuerdo con la información difundida por el Colegio de Notarios del Estado de Durango.

Al considerar el IVA del 16 por ciento, el desembolso sería de aproximadamente 2 mil 204 pesos. Sin embargo, antes de comenzar el trámite, se recomienda solicitar a la notaría la confirmación del importe total y preguntar si existen gastos adicionales dependiendo de las características del documento.

La tarifa especial estará disponible en las notarías públicas del estado durante el mes de septiembre. Las personas interesadas pueden acudir a la más cercana para recibir orientación y programar una cita.

¿Qué requisitos se necesitan?

Para iniciar el trámite se deberá presentar o proporcionar la siguiente información:

Ser mayor de 16 años.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Nombre completo y datos generales de quien realizará el testamento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Nombres completos de las personas que serán mencionadas en el documento.

Informar al notario si el interesado presenta alguna discapacidad física.

Generalmente, no es necesario presentar testigos. Estos pueden ser requeridos en situaciones específicas, como cuando la persona que otorga el testamento tiene una discapacidad visual o auditiva.

Si el interesado se encuentra imposibilitado físicamente para trasladarse, también puede consultar la posibilidad de que el notario acuda a su domicilio. Las condiciones y posibles costos de este servicio deberán acordarse directamente con la notaría.

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No es necesario tener una gran cantidad de bienes

El testamento permite decidir quiénes recibirán el patrimonio, los derechos y las obligaciones de una persona. También puede utilizarse para designar tutores de menores de edad o personas dependientes.

Contrario a una idea frecuente, no es necesario ser propietario de una casa, contar con una fortuna o tener todos los bienes registrados al momento de elaborarlo. El documento puede modificarse posteriormente y solamente tendrá validez el último testamento otorgado legalmente.

Durante la campaña de 2025 se elaboraron 2 mil 209 testamentos en Durango. Debido a la demanda registrada, en aquella ocasión los beneficios se extendieron hasta diciembre; sin embargo, para este año la vigencia confirmada inicialmente corresponde a septiembre.

Para solicitar mayor información, el Colegio de Notarios del Estado de Durango dispone del teléfono 618 825 6522, con atención de 9:00 a 15:00 horas.