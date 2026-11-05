¿México, sería un país seguro en caso de una guerra nuclear? Esto sabemos

Uno de los temas que han cobrado relevancia en los últimos días es el de los rumores sobre un posible ataque nuclear y las repercusiones que este tendría de manera global en caso de que el gobierno de Estados Unidos atacara Irán. Pero un cuestionamiento hipotético es sobre si México sería un país seguro en caso de una guerra nuclear.

México podría enfrentar una exposición directa menor que los países involucrados en un intercambio nuclear pero dependería de la zona en las que se efectúen las detonaciones, por lo que este tipo de guerra de acuerdo con especialistas pudiera generar desde alteraciones climáticas hasta escasez de alimentos.

¿México sería un país seguro en caso de un guerra nuclear?

En lo que respecta a México es uno de los países que forma parte del Tratado de Tlatelolco, este acuerdo internacional establece a América Latina y el Caribe como una zona libre de armamento nuclear.

Este tratado se firmó en el año de 1967 y prohíbe a sus integrantes desarrollar, adquirir o utilizar armas nucleares de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL).

No obstante, esta condición no garantiza que México quede fuera de los efectos de una guerra nuclear, lo único que podría reducir es el riesgo de algunos factores de exposición directa. Aunque el verdadero riesgo dependería del número de detonaciones, su ubicación, la intensidad del conflicto así como de patrones atmosféricos y una posible afectación del comercio internacional.

¿Qué estados serías los más seguros de México en una hipotética guerra nuclear?

Decir que estados sería los más seguros en un conflicto de esta magnitud, sería solo extender teorías las cuales actualmente no se tiene en una clasificación oficial la cual haya sido determinada por un organismo especializado. Sin embargo, se pueden considerar algunos factores sobre los que al día de hoy podrían poner a algunos estados como los "de menos riesgo" pero no se puede asegurar con certeza.

Los factores generales como la distancia respecto a la frontera estadounidense, la disponibilidad regional de alimentos y la menor concentración de grandes instalaciones industriales y se determino que los siguientes estados pudieran analizarse como alternativas de menor exposición relativa en determinados escenarios. Estas son:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Yucatán

Pero estas entidades se toman en consideración por los factores explicados anteriormente, pero es relevante señalar que estar lejos de una posible zona de impacto no garantiza disponer de refugio, agua potable, alimentos o atención médica.