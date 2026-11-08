MLB: Randy Arozarena evalúa oferta de Mariners tras completar su mejor año en las Grandes Ligas

El futuro de Randy Arozarena entró en una etapa decisiva. Los Seattle Mariners extendieron al jardinero mexicano una oferta calificada por 23.15 millones de dólares para la temporada 2027, propuesta que podrá aceptar o rechazar hasta el próximo 17 de noviembre.

En el 'peak' de su trayectoria

La decisión podría definir uno de los movimientos más importantes de la temporada baja. El escenario que más fuerza ha tomado en las proyecciones del mercado contempla a Arozarena explorando la agencia libre en busca de un contrato multianual, impulsado por el mejor año ofensivo de su carrera justo antes de llegar a este punto.

Durante la campaña 2026, el mexicano registró un fWAR de 5.5 y alcanzó un OPS+ de 148, la cifra más alta de su trayectoria en una temporada completa. A ello añadió su sexta campaña consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, consolidándose como uno de los peloteros más completos y constantes de las Grandes Ligas.

¿Cuál será el futuro destino de Randy?

Entre los equipos que aparecen mejor posicionados para intentar su contratación destacan los Philadelphia Phillies, organización que busca reforzar sus jardines y añadir producción ofensiva desde el lado derecho del plato. Proyecciones publicadas en Estados Unidos estiman un posible acuerdo de entre 140 y 145 millones de dólares por cinco temporadas.

Una operación de esa magnitud colocaría a Arozarena entre los jardineros mejor remunerados de las Mayores. Incluso algunas estimaciones señalan que un salario promedio cercano a los 28 o 29 millones de dólares anuales lo ubicaría dentro de la élite económica de su posición.

Por ahora, el siguiente paso corresponde al propio pelotero. Si rechaza la oferta de Seattle, quedará libre para negociar con cualquier organización y buscar el contrato más importante de su carrera, uno que podría convertirlo en uno de los beisbolistas mexicanos mejor pagados de la actualidad y abrir una nueva etapa tras su exitoso paso por los Mariners.