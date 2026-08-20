Momento exacto en que la Marina rescató a dos pescadores tras cinco días a la deriva en una hielera | VIDEO

En aguas del océano Pacífico, sobre una hielera, fueron encontrados dos pescados mexicanos que, según sus palabras, fueron golpeados por una inmensa ola.

Los rescatados relataron a las autoridades que la madrugada del sábado su embarcación fue embestida por una ola de gran magnitud, provocando que el barco en el que viajaban se fuera a pique; viajaron a la deriva sobre una hielera.

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¿Cómo sucedió el rescate?

Los dos pescadores fueron encontrados entre los límites de México con Guatemala por una embarcación de la Armada de México, a aproximadamente 240 kilómetros de la costa del Estado de Chiapas, sureste del país.

Las autoridades informaron a los medios locales que la operación de su búsqueda inició cuando recibieron el reporte de auxilio de la cooperativa pesquera para la que trabajan.

La cooperativa pidió ayuda a los uniformados para iniciar la búsqueda de sus compañeros, quienes habían zarpado a bordo de una embarcación de nombre "Camaronera" y con quienes tuvieron comunicación el día viernes.

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Testimonios de los pesqueros

A palabras de Daniel Guerrero Martínez, de 54 años, narró cómo vivió el accidente de la embarcación, mencionando: "Sentí a la muerte cerca porque no tenía cómo capturar pescado ni beber agua". "Pensé que nunca volvería a ver a mi familia, porque no llovió, había sol y la deshidratación nos estaba matando".

"Tengo mis hijos que no son pescadores, pero uno es terco; tengo hijos que me tienen que mantener, pero no me gusta que me mantengan", expresó, asegurando que no volverá a pescar y se jubilará.

Mientras que el otro pescador, Jose Luis Portelas, de 37 años, relató que al ver la ola que venía sobre ellos intentaron tomar algunas cosas, pero en cuestión de segundos, quedaron a la deriva sobre la hielera, contenedores portátiles de material aislante y bidones de gasolina.

Mencionó que no habían probado alimento hasta que los rescataron las autoridades navales, luego de cinco días, pues su localización se dio al ondear un costal que tenían.

Los hombres son originarios de la comunidad de Paredón en el municipio de Tonalá, Chiapas.