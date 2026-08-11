Desapareció 15 días en un cenote: lo encontraron vivo a más de 100 metros de profundidad

Recientemente se ha dado a conocer el caso de "El Milagro de Uxpanapa", en el que un pescador reapareció con vida después de que su ubicación exacta permaneciera desconocida por más de 15 días, al haber desaparecido en un cenote entre los límites de Veracruz y Oaxaca.

La desaparición de Erasto

Todo comenzó en la tarde el día 23 de julio de 2026, cuando el pescador Erasto Crisanto Valdéz, de 31 años, viajó junto a su padre hacia San Francisco de la Paz, una localidad que compartía límites con Oaxaca y Veracruz, con la finalidad de pescar.

Mientras se encontraban realizando esta labor, Erasto se adentró en el cenote para perseguir a un robalo, después de haber fallado un tiro de arpón contra el animal .

Fue en ese preciso momento que el padre del pescador perdió toda comunicación con él, por lo que acudió a su búsqueda, pero no logró encontrar a su hijo.

Una vez que transcurrieron las 72 horas desde el incidente, la familia reportó la desaparición a la Fiscalía General de Veracruz junto a la Síndica Única Municipal de Uxpanapa, para luego proceder a la búsqueda de Valdéz en colaboración con cuerpos de Protección Civil y buzos de la Secretaría de Marina (Semar).

Esta tarea tardó más de dos semanas por la compleja y engañosa estructura del cenote .

Al haber descendido a más de 65 metros de profundidad, encontraron una pista que definiría el resultado de los esfuerzos de búsqueda: se trataba del arpón de Erasto, herramienta de pesca que sirvió como referencia de su localización actual, por lo que prosiguieron con barridos de mayor alcance.

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¿Cómo sobrevivió?

Tras dos semanas de búsqueda exhaustiva, se logró encontrar a Erasto con vida en el interior de una caverna a 100 metros de profundidad , el día 7 de agosto del año presente, por alrededor de las 13:00 horas.

Al asegurar al hombre, fue trasladado al Hospital de La Laguna, centro médico donde su estado de salud sería evaluado y tratado, luego de haber permanecido en la caverna sin tener acceso a agua potable o comida en un plazo de 15 días continuos .

A fecha de hoy, 10 de agosto de 2026, Valdéz aún sigue internado dentro del recinto médico, pero su caso aún genera muchas dudas, siendo entre ellas la que más predomina en la mente colectiva: ¿Cómo sobrevivió?

Como se sabe, un cenote no finaliza donde el agua visible topa con las paredes; de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la existencia de un cenote se debe a la filtración del agua a través de la roca caliza, dando a entender la posibilidad de que exista un sistema completo de acuíferos, galerías y ríos subterráneos, red que puede extenderse por varios kilómetros sin tocar la superficie .

La clave de este suceso tiene que ver con la erosión y la formación de cavernas en esta red, ya que, a palabras del mismo Erasto, declaró que al haber perseguido al robalo y al no haber encontrado salida, decidió adentrarse aún más en el cenote, hasta que encontró una campana llena de aire que le permitió respirar .

Fue en esa misma cámara de dimensiones desconocidas en la que Valdéz se refugió; en dicha caverna no había luz, por lo que indicó que todo el tiempo se encontraba confundido y solo podía escuchar el sonido del agua fluyendo, mientras oraba para que su familia encontrara su cuerpo, en caso de fallecer.