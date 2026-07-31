Caso Dafne: 'ella ya no respira', filtran llamada de auxilio al 911 

Recientemente se ha filtrado una llamada de emergencia al 911, en la que se involucra a la encargada del área femenil de un recinto militar en Tamaulipas, Estrella ‘N’, solicitando una ambulancia mientras trataba de reanimar a Dafne, quien yacía inconsciente en el suelo.

Recapitulación de los eventos

La joven de 13 años, Dafne Zapata Quintos, viajó desde su ciudad natal en el municipio de El Mante hacia Ciudad Madero, Tamaulipas, donde pasaría buena parte de sus vacaciones en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Días después de su ingreso en la escuela militar, la madre de Dafne, Alejandra Quintos, recibió un vídeo por parte de la encargada del área femenil en el que se apreció a la menor de edad con moretones en el rostro , bajo la justificación de una caída.

Sin embargo, el día 16 de julio de 2026, fue llamada por miembros del personal para avisar que su hija había fallecido en las instalaciones, tras desvanecerse en las duchas mientras tomaba un baño .

El cuerpo fue trasladado la madrugada siguiente al municipio donde residía, para ser velado y despedido el 18 de julio de 2026.

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Llamada filtrada

Tras la detención de Estrella ‘N’, Danna Yanina ‘N’ y Jorge Luis ‘N’ por vinculación a delito de feminicidio, se liberó este audio de 8 minutos de duración, donde se podía escuchar a una mujer pidiendo una ambulancia de manera inmediata.

En la grabación, atribuida a Estrella, señaló que la adolescente se encontraba en el piso, con los labios morados mientras despedía espuma desde la nariz y la boca .

La operadora preguntó a Estrella si Dafne podía moverse, a lo que la mujer respondió con una negativa, añadiendo su falta de respiración; posterior a la información, la operadora le indicó que realizara maniobras de reanimación mientras la ayuda iba en camino.

«Solamente está sacando agua, pero ella ya no respira.»

En este mismo material se hace mención de Yanina ‘N’, ya que mientras la mujer se encontraba brindando información del caso, se escuchó claramente la siguiente frase: «Vístela, por favor, Yanina» , cuyo origen y motivaciones son inciertas.

Finalmente, el material terminó con la llegada del cuerpo de emergencias al lugar, para continuar con las maniobras de reanimación pulmonar.

La causa de muerte en la necropsia coincide con lo mostrado en la grabación: muerte por asfixia, producto de exceso de agua en los pulmones; no obstante, el audio mostrado contrasta con la versión de los hechos brindada por la institución de formación militar a Alejandra Quintos, la cual cuenta que Dafne se había desmayado en los baños, con signos vitales estables.