Escuelas militarizadas deberán cerrar en México; tienen hasta esta fecha para regresar documentos

La Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció de manera oficial, el cierre de las escuelas militarizadas en el territorio nacional. Por lo que estas instituciones deberán entregar de manera inmediata los documentos escolares a los estudiantes, para que continúen sus estudios en otras instituciones educativas.

La noticia se dio a conocer por medio de un comunicado, en donde se explica que la obligatoriedad de la entrega de documentos en los que se incluyen certificados totales o parciales para garantizar la continuidad de su trayectoria escolar y de este modo facilitar su incorporación a otra institución académica.

"Deberá otorgarse (a la escuelas militarizadas), la entrega inmediata de la documentación escolar al estudiantado que pudiera verse afectado, incluidos los certificados totales o parciales de estudios y cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar a otra alternativa educativa"

¿Por qué cierrán las Academias Militarizadas?

La decisión de la SEP se dio tras el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida el pasado 16 de julio, en el internado privado conocido como Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cuya causa del deceso determinada por la necropsia realizada fue de asfixia por sumersión.

Esto quiere decir que sus pulmones se encontraban llenos de agua, evidencia suficiente de los maltratos y abusos durante las actividades del campamento militarizado. El caso actualmente continúa bajo la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en las cuales se ha detenido a tres personadas relacionadas con el feminicidio de la adolescente.

¿Cómo será el cierre de estas academias y qué pasará con los pagos?

El titular de la SEP, Mario Delgado, comunicó el miércoles 29 de julio a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que, ninguna institución "Militarizada", "Militar" o "Castrense" debe prestar servicios educativos para el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027, que iniciará el próximo 31 de agosto.

Por lo que las instituciones que operen bajo estas denominaciones se les suspenderán actividades y se procederá al trámite de clausura definitiva. Por otra parte, la Secretaría aclaró que en caso de haber recibido pagos por parte de padres, madres o tutores, estas escuelas deberán devolver el dinero de manera inmediata.