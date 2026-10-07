Morenistas dicen estar a favor del huachicol fiscal, ¿error?, así sucedió | VIDEO

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la iniciativa para modificar la Ley Ley Aduanera. Sin embargo, el traspié de una diputada morenista no pasó desapercibido, pues preguntó si estaban a favor del huachicol fiscal y sus compañeros respondieron que sí.

El momento bochornoso provocó risas, incluso entre su propia bancada, cuyos integrantes respondieron con firmeza al cuestionamiento sin razonarlo.

¿Quién es la diputada que lanzó la pregunta?

Se trata de la diputada federal por Puebla, Claudia Rivera Vivanco. La también economista fue presidenta municipal de la ciudad de Puebla de 2018 a 2021.

¿Cuáles fueron las recciones de los morenistas?

Durante su intervención en tribuna, Claudia Rivera Vivanco pronunció algunas arengas en el micrófono.

En ese momento preguntó si estaban a favor de la corrupción y la evasión fiscal, a lo que respondieron con un firme "¡sí!". Enseguida preguntó: ¿A favor del huachicol fiscal?, y de manera automática contestaron "¡sí!, e incluso levantaron el puño.

Según información de Reforma, entre los diputados que se encontraban detrás de Rivera Vivanco se logró identificar a Olga Leticia Chávez, quien respondió "¡sí!", así como a Rocío López y Alma Higuera, quienes, apenadas, se reían hasta que Alma rectificó con un contundente "¡no!".

¿Qué dice la Ley Aduanera?

El dictamen, modificado durante su aprobación en comisiones, endurece el castigo al huachicol fiscal para establecer que, "tratándose de hidrocarburos y petrolíferos", se aplicará una multa del 50 % al 100 % del valor comercial de las mercancías cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa en sus declaraciones y documentación.

Asimismo, modifica la facultad del Estado para embargar mercancía importada a través de aduanas cuando el precio declarado durante su ingreso sea inferior en más del 20 % al precio del mercado mexicano (anteriormente solo se podía embargar si el valor era inferior al 50 %). El objetivo es evitar prácticas de subvaluación en perjuicio de la recaudación fiscal, de los productores nacionales y de los demás participantes del mercado que cumplen con sus obligaciones.

Como parte de las modificaciones, se estableció que el embargo de mercancía por valor inferior al 20 % no se aplicará de manera generalizada, sino únicamente a las mercancías "que la autoridad aduanera determine".