Motociclista muere al impactar su unidad contra muro de contención en Lerdo

Un motociclista perdió la vida la tarde del sábado, luego de sufrir un accidente cuando circulaba por el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Plácido Domingo, en el municipio de Lerdo.

La víctima fue identificada como Didier Trujillo Valles, de 32 años de edad , vecino de la colonia Valle del Sol, en Lerdo, quien conducía una motocicleta de la marca Honda, modelo 2018, de colores blanco, rojo y negro.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas del sábado 19 de septiembre, cuando Didier circulaba por el bulevar Ejército Mexicano con dirección de Lerdo hacia Torreón.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el motociclista circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al comenzar a subir el puente San Isidro, perdió el control de la unidad.

La motocicleta se impactó contra el muro de contención y posteriormente derrapó. Debido a la fuerza del accidente, Didier sufrió múltiples traumatismos de gravedad que le provocaron la muerte en el mismo lugar.

Autoridades fueron notificadas y, tras confirmar el fallecimiento, resguardaron el área para permitir las diligencias correspondientes y recabar indicios que ayuden a establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Finalmente, por orden del Agente del Ministerio Público, el cuerpo de Didier Trujillo Valles fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense de la Región Laguna, donde se le practicaría la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.