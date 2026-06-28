Muere militar y tres resultan heridos tras sufrir volcadura en la sierra; iban a un operativo

En medio de los operativos de seguridad que se han registrado en los últimos días, durante el sábado se reportó que elementos del Ejército Mexicano sufrieron un fatal accidente cuando se dirigían a la sierra para seguir sus actividades y terminó con un militar sin vida y tres heridos.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 26 de junio, cuando circulaban a bordo de un vehículo "Ocelotl" y perdieron el control en determinado momento, provocando que volcara y terminara al fondo de un barranco.

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Tras el accidente, compañeros comenzaron a auxiliar a quienes se mantenían heridos, mientras que se mantenían a la espera de ayuda médica proveniente de zonas cercanas a la comunidad de Ayoja, San Ignacio, Sinaloa.

Horas después, a la zona llegó un helicóptero artillado de esta corporación de seguridad y evacuó a los elementos para trasladarlos hacia el Hospital Militar Regional de Especialidades de la ciudad de Mazatlán.

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De acuerdo a la información, el militar fallecido tenía el puesto de "tirador" en el 110 Batallón de Infantería de San Ignacio, y su deceso se debió a que salió proyectado de la unidad y esta cayó sobre él.

Hasta el momento se desconocen las causas por las que ocurrió el hecho, por lo que este accidente quedó bajo investigación de las autoridades militares.