Muere motociclista tras accidente ligado a presunta persecución de la Guardia Nacional en Durango

El accidente registrado la tarde de este sábado en la colonia Azteca tuvo un desenlace fatal, luego de que se confirmara el fallecimiento del motociclista involucrado.

La víctima fue identificada como Francisco Ismael González Sánchez, de 32 años de edad, quien permanecía internado en el Hospital General 450 debido a las graves lesiones que sufrió durante el percance.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tenochtitlán y Teresa Rapia, cuando Francisco Ismael circulaba a bordo de una motocicleta Italika FT150. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el motociclista presuntamente era seguido por elementos de la Guardia Nacional desde la avenida Tenguillo. Hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo por el cual los agentes habrían intentado darle alcance.

Al ingresar a uno de los estrechos andadores de la colonia Azteca, Francisco Ismael perdió el control de la unidad y terminó proyectándose contra un automóvil Chevrolet Sonic modelo 2016 que se encontraba estacionado.

Debido a la fuerza del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tuvieron que intubarlo en el sitio antes de trasladarlo de emergencia al Hospital General 450.

Pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, horas después se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La autoridad competente realizará las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades. Hasta el cierre de esta información, la Guardia Nacional no había emitido una postura sobre los señalamientos.