Mujer encuentra a su esposo sin vida en patio de su vivienda, en Lerdo

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche del sábado 17 de octubre, en el patio trasero de su domicilio ubicado en la colonia Villa de Guadalupe, del municipio de Lerdo, Durango, situación que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, ante un caso de autolesión.

La persona fallecida fue identificada con las iniciales J.E.H.H., de 45 años de edad, quien tenía su domicilio en el asentamiento antes mencionado, donde fue encontrado por su esposa aproximadamente a las 20:00 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por la pareja, al regresar a su vivienda ingresó al patio trasero, donde descubrió a su esposo en una situación que ponía en riesgo su vida, por lo que de inmediato intentó auxiliarlo y solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Tras recibir el reporte, al domicilio acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

La Fiscalía General del Estado de Durango recibió la notificación del fallecimiento, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al lugar para realizar las primeras diligencias.

HUBO ANTECEDENTES DE RIESGO

Durante las investigaciones, la esposa del fallecido manifestó que había atravesado anteriormente por situaciones emocionales complicadas y que existían antecedentes de conductas de riesgo, información que fue recabada por los agentes como parte de las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento, que de manera preliminar fue considerado un suicidio, quedando el caso bajo conocimiento de la autoridad ministerial para los procedimientos legales correspondientes en casos de suicidio.