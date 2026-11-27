Una mujer revisó en su celular la ubicación que le había enviado su pareja y creyó que el hombre estaba en un motel. Decidió ir hasta el lugar acompañada de una amiga, quien grabó el momento en que se acercó a una reja con el teléfono todavía en la mano. Desde ahí empezó a llamarlo en voz alta. La grabación se volvió viral por lo que encontró del otro lado y por el intercambio que quedó registrado frente a varias personas.

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Lo encontró en plena cascarita

Del otro lado de la reja había una cancha de futbol iluminada y varios jugadores. Según la versión que acompaña al video, el hombre estaba disputando un partido en el predio contiguo al motel. En las imágenes se ve a la mujer gesticular desde afuera mientras un hombre de camiseta blanca y gorra le responde desde el campo.

El diario brasileño Jornal Ipanema identificó a la mujer como la creadora de contenido Ana Beatriz Leite y atribuyó la publicación a su cuenta de Instagram. Según el medio, fue el propio hombre quien le compartió su ubicación. Ella interpretó que el punto correspondía al motel y fue a buscarlo.

La cancha junto al motel desató las bromas

El clip dura poco más de un minuto y empezó a circular en redes sociales el 24 de noviembre. La cercanía entre los dos lugares dio pie a las bromas. En una de las publicaciones en X, un usuario incluso imaginó que el motel tenía un pasadizo secreto que daba directo a la cancha.

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La imagen que terminó por darle la vuelta a la historia fue la del hombre respondiendo desde el césped mientras ella seguía del otro lado de la reja, con el celular en la mano. La búsqueda empezó con una sospecha de infidelidad y acabó en plena reta.