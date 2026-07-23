Multarán a la persona que abandonó al perrito 'Toby' en la Feria de Durango

Un nuevo caso de abandono animal en contra de un perro en Durango se dio a conocer a través de redes sociales, luego de que fuera encontrado amarrado dentro de las instalaciones de la Feria Nacional. Finalmente, ya se presentó la denuncia formal ante la Dirección Municipal de Medio Ambiente.

La multa sería de 20 UMAs, equivalentes a 2 mil 346 pesos , por abandono de mascota, para la persona o personas que resulten responsables.

El director de Medio Ambiente Municipal, Guillermo Orozco Orozco, precisó que, si bien tuvieron conocimiento del caso a través de publicaciones en redes sociales desde el pasado 23 de julio, fue hasta el mediodía de este 23 de julio cuando se presentó la denuncia formal ante la dependencia.

"Vamos a dar el seguimiento oportuno para poder realizar la labor de investigación, identificar quién pudo haber sido la persona que abandonó a este perrito y poder sancionarla como corresponde".

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Sobre la posibilidad de que la sanción sea mayor, debido a la información que circula de que el perro había sido adoptado, comentó que, por el momento, la multa correspondería únicamente por el abandono; sin embargo, se revisará el proceso de adopción.

Apuntó que este tipo de situaciones son reprobables, por lo que, como autoridad, seguirán vigilantes para evitar que se repitan. Asimismo, pidió a la ciudadanía realizar los reportes por la vía institucional, a través del 072 , para que la dependencia pueda proceder conforme a sus atribuciones.

Hasta el momento, únicamente se informó que iniciará el proceso de investigación y que posteriormente se darán a conocer más detalles del caso.