Mundial 2026: ¿A qué hora y por donde ver el partido entre Japón y Suecia? Jornada 3

El imponente Dallas Stadium de Arlington albergará mañana el decisivo choque entre Japón y Suecia por el Grupo F del Mundial 2026. Con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego, este duelo definirá el futuro de dos planteles con propuestas antagónicas. La urgencia matemática convertirá el terreno texano en un tablero estratégico de alta tensión donde el más mínimo parpadeo costará la eliminación directa.

Lo Samurais Azules buscan consolidarse

El conjunto nipón llega segundo del sector con cuatro unidades, producto de un empate 2-2 ante Países Bajos y una contundente goleada 4-0 sobre Túnez. En ese último cotejo, la escuadra asiática lució una enorme fluidez colectiva gracias a las anotaciones de Daichi Kamada, Junya Ito y un brillante doblete de Ayase Ueda, recuperando plenamente toda su confianza ofensiva en la competencia.

Para asegurar el pase, Japón presentará un esquema táctico 3-4-3 en el que Zion Suzuki custodiará la portería, respaldado por la línea defensiva integrada por Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito. El mediocampo estará conformado por Ritsu Doan, Kamada, Kaishū Sano y Keito Nakamura, dejando la responsabilidad en el ataque al tridente compuesto por Takefusa Kubo, Daizen Maeda y el encendido referente en punta, Ueda.

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Suecia quiere dar el batacazo

Por su parte, la selección de Suecia arriba a territorio estadounidense en la tercera casilla con tres puntos. El proceso del director técnico Graham Potter ha mostrado facetas extremas: debutaron goleando 5-1 a Túnez, pero vienen de sufrir un doloroso revés por idéntico marcador de 5-1 ante Países Bajos, partido donde Anthony Elanga marcó el de la honra. Ahora, la victoria es su única opción de avanzar.

Potter mantendrá su parado de 3-4-1-2 buscando potenciar la explosividad de sus piezas. Kristoffer Nordfeldt iniciará bajo los tres palos; la zaga la integrarán Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf e Isak Hien. Los carriles y la contención serán de Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren y Jesper Karlström, teniendo a Yasin Ayari en la creación para abastecer a la temible dupla ofensiva de Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

¿A qué hora y por donde ver el partido?

El historial entre ambos refleja una paridad absoluta con dos triunfos suecos, dos empates y uno japonés. Los pronósticos especializados prevén un trámite sumamente combativo en suelo americano, proyectando un emocionante empate definitivo de 2-2 debido al gran poder de llegada de ambas plantillas en este electrizante coloso de Dallas. El boleto a la siguiente ronda premiará al conjunto que muestre mayor contundencia en las áreas.

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