Mundial 2026: Croacia vence por la mínima a Panamá con gol de Budimir y elimina a los canaleros

En el majestuoso Toronto Stadium, la selección de Croacia derrotó por 1-0 a Panamá en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial 2026. Ambos combinados llegaron a este compromiso decisivo sin unidades en la tabla y con la obligación absoluta de puntuar tras haber caído derrotados durante sus respectivos debuts oficiales.

Primer Tiempo

La primera mitad reflejó un monólogo estéril de los balcánicos, quienes dominaron el esférico registrando un elevado 64% de posesión táctica. Sin embargo, la notable firmeza estructural del bloque defensivo panameño frustró continuamente los circuitos creativos de Luka Modrić, limitando el peligro croata a un potente disparo de media distancia ensayado por Martin Baturina que Orlando Mosquera desvió abajo.

El conjunto de Panamá no se amilanó ante el dominio territorial rival y confeccionó las transiciones más profundas del periodo. Michael Amir Murillo ejecutó un extraordinario centro que José Luis Rodríguez conectó firmemente de cabeza; desafortunadamente, en una milagrosa intervención felina a mano cambiada, el guardameta Dominik Livaković desvió el esférico de forma espectacular contra el travesaño.

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Segundo Tiempo

Para el complemento, el estratega Zlatko Dalić revolucionó su esquema sacrificando al central Joško Gvardiol para alinear un tridente ofensivo temible. Aquella arriesgada apuesta táctica dio frutos al minuto 54', cuando Marco Pašalić filtró un pase exquisito hacia Josip Stanišić, quien mandó un servicio templado al segundo poste para que el ingresado Ante Budimir empujara el balón al fondo.

Con el marcador en contra, los canaleros adelantaron filas buscando variantes con Cecilio Waterman, sufriendo la amonestación de Yoel Bárcenas tras cortar con dureza un avance de Modrić. Pese al constante asedio panameño sobre el área rival y un tiro libre elevado de Murillo en descuento, la sólida zaga balcánica resistió eficientemente los embates finales para asegurar la victoria.

Dominik Livaković emergió como la figura croata respaldando el histórico partido doscientos de Modrić, mientras que Murillo lideró con orgullo la resistencia panameña. Tras este resultado, Croacia suma tres puntos determinantes de cara a su crucial duelo final contra Ghana, mientras que el representativo centroamericano consuma prematuramente su dolorosa eliminación matemática de esta gran justa mundialista.

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