Mundial 2026: Portugal aplasta 5-0 a Uzbekistán con un histórico doblete de Cristiano Ronaldo

Portugal y Uzbekistán se enfrentaron hoy en el Houston Stadium por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado lusitano llegó sumamente condicionado tras un amargo empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut. Por su parte, el cuadro asiático, dirigido por Fabio Cannavaro, buscaba recuperarse con urgencia tras caer 3-1 contra Colombia en su histórica presentación.

Primer Tiempo

El planteamiento táctico 4-2-3-1 de Roberto Martínez rindió frutos de inmediato sobre el terreno de juego. Al minuto 6', João Cancelo desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso al primer poste, donde Cristiano Ronaldo conectó de forma implacable para abrir el marcador. La superioridad técnica de Portugal se consolidó al 17, cuando Nuno Mendes cobró magistralmente un tiro libre que dejó sin opciones al arquero Abduvohid Nematov.

Uzbekistán intentó reaccionar y al minuto 30' un potente disparo de Aziz Ganiev venció a Diogo Costa; sin embargo, el VAR anuló acertadamente la anotación por una falta previa sobre Cancelo. Nueve minutos después, Bruno Fernandes filtró un balón perfecto para Ronaldo, quien con un remate cruzado firmó un doblete histórico, anotando así en seis Mundiales distintos. El capitán acarició el triplete antes del descanso, pero Abdukodir Khusanov salvó en la línea.

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Segundo Tiempo

Para el complemento, Martínez dio entrada a Nélson Semedo y Francisco Conceição, mientras Cannavaro ingresó a Khojiakbar Alijonov y Akmal Mozgovoy. La tónica no cambió en lo absoluto y el control luso fue total ante un rival exhausto. Al minuto 60, la incesante presión provocó un infortunio asiático, cuando el arquero Nematov convirtió un gol en propia puerta tras un grave titubeo defensivo que significó el doloroso 4-0.

Con la cómoda ventaja, los europeos administraron el ritmo del juego mediante la limpia posesión de Vitinha y João Neves. Martínez refrescó el ataque permitiendo el ingreso de Francisco Trincão, Bernardo Silva y Rafael Leão al minuto 82. Solo cinco minutos le bastaron al talentoso extremo para hacerse presente, sellando la goleada por 5-0 al 87 tras capitalizar con clase una asistencia perfecta dentro del área rival.

Cristiano Ronaldo fue la indiscutible figura lusa por su histórico doblete, mientras que Eldor Shomurodov destacó en Uzbekistán por su enorme entrega solitaria en ofensiva. Con este categórico resultado, Portugal suma cuatro valiosos puntos y definirá el liderato del sector en la última fecha frente a Colombia. Por el contrario, Uzbekistán queda prácticamente eliminada y buscará un cierre digno ante la República Democrática del Congo.

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