Mundial 2026: Cristiano Ronaldo se corona como el primero en marcar en seis Copas del Mundo

En una tarde verdaderamente histórica para el fútbol mundial, Cristiano Ronaldo volvió a desafiar los límites de la longevidad. Durante el encuentro entre Portugal y Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, el atacante luso se convirtió en el primer futbolista de toda la historia en anotar en seis ediciones distintas de la máxima cita mundialista.

La hazaña se concretó al minuto seis en el Estadio Houston. Tras un servicio preciso de João Cancelo, Ronaldo definió con la pierna derecha para abrir el marcador. La anotación significó un desahogo absoluto para el experimentado capitán portugués, quien había recibido severas críticas de la prensa internacional tras un discreto debut sin goles frente al Congo.

'El Bicho' sigue haciendo historia

La ambición del delantero no se detuvo ahí. En el minuto 38', aprovechó un pase filtrado de Bruno Fernandes para firmar un brillante doblete. Con este segundo tanto del compromiso, el originario de Madeira no solo aseguró el rumbo de su selección, sino que alcanzó la histórica e imponente cifra de diez goles totales en Copas del Mundo.

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Este logro sitúa al luso en un peldaño totalmente solitario frente a Lionel Messi. Aunque ambos astros comparten el récord de seis mundiales disputados, Cristiano es el único que ha marcado en cada edición, debido a que el argentino se fue en blanco en Sudáfrica 2010. Su asombrosa regularidad, iniciada en Alemania 2006, luce inalcanzable.

Portugal quiere sellar el partido ante Uzbekistán

La magnitud de la marca se engrandece al considerar que Ronaldo disputó su partido internacional número 230. A sus 41 años, y bajo el sistema táctico de Roberto Martínez, el atacante validó su titularidad indiscutible con un despliegue físico y una contundencia que silenciaron por completo los cuestionamientos sobre su vigencia en la élite.

La victoria parcial en el Grupo K endereza el camino lusitano en el certamen. No obstante, la velada en Texas trascendió los tres puntos colectivos para transformarse en un hito histórico. Cristiano Ronaldo demostró nuevamente su jerarquía inigualable, consolidando un legado eterno que combina disciplina, resiliencia y una inagotable vocación por romper récords imposibles.

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